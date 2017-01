Erste Arbeiten am Gasthof Kohlsdorf Das Anwesen zwischen Wurgwitz und Pesterwitz soll zu einem Wohnhaus umgebaut werden.

Es tut sich etwas am ehemaligen Gasthof Kohlsdorf, gelegen an der Pesterwitzer Straße zwischen Wurgwitz und Pesterwitz. Nachdem das Immobilienunternehmen Ventar im Oktober seine Pläne, dort Wohnungen einzurichten, öffentlich gemacht hat, haben nun die ersten Bauarbeiten begonnen. Auf dem Grundstück rings um das Gebäude wurden wild gewachsene Büsche gerodet und damit Platz für Baumaschinen geschaffen. Ende 2017 sollen die rund vier Millionen Euro teuren Arbeiten abgeschlossen sein.

Der Gasthof zählte einst zu den beliebtesten Häusern in der Freitaler Region. Zwei Gaststuben, ein Ballsaal und idyllische zwei Biergärten gehörten zum Areal. Es gab Tage, da hielten um die eintausend Personen in Kohlsdorf Einkehr. In den vergangenen Jahren verfiel das Anwesen jedoch immer mehr.

Bei der Sanierung soll die ursprüngliche Gebäudehülle erhalten bleiben. Dadurch entsteht ein Ensemble mit einem Innenhof. Die größten Veränderungen gibt es im Inneren. Neue Leitungen, neue Fußböden, ein neues Dach sind unter anderem geplant. Die riesige, nach Süden ausgerichtete Loggia muss komplett neu errichtet werden. Damit er für Wohnungen genutzt werden kann, wird in den alten Ballsaal eine Zwischendecke eingezogen. Die gusseisernen Stützen bleiben bestehen und sind künftig Schmuckelemente in den Wohnungen. Die insgesamt 19 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen haben eine Größe von rund 50 bis 100 Quadratmetern, auch als Maisonette über zwei Etagen. Im Erdgeschoss entsteht eine behindertengerechte Wohnung. Im Garten sind 24 Parkplätze geplant. Wie bei anderen Objekten auch will die Ventar die Wohnungen als Eigentumswohnungen anbieten.

