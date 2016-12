Erste Anmeldungen für Oberschule Das Interesse der Eltern an der geplanten Einrichtung in Ullendorf ist groß.

„Wir freuen uns über diesen großen Vertrauensbeweis der Eltern und Schüler“ – Achilles Markert, Geschäftsführer des Christlichen Schulvereins Wilsdruffer Land e.V. © SZ-Archiv/F. Baldauf

Für die geplante Oberschule in der Gemeinde Klipphausen gibt es bereits 34 Anmeldungen mit Stand 8. Dezember. Das sagte Dr. Achilles Markert, Geschäftsführer des Christlichen Schulvereins Wilsdruffer Land. Als freier Träger wird dieser Verein zusammen mit der Gemeinde Klipphausen die Evangelische Oberschule Klipphausen ins Leben rufen. „Wir freuen uns über diesen großen Vertrauensbeweis der Eltern und Schüler“, so Markert. Auf einer Info-Veranstaltung am Donnerstag, den 8. Dezember, 19 Uhr in der Grundschule Naustadt, hat der Schulverein interessierte Eltern, deren Kinder in Grundschulen der Region gehen, über Konzept und Vorgehensweise berichtet. An dieser Veranstaltung nahmen auch Eltern teil, deren Kinder die vierte Klasse der Evangelischen Grundschule in Grumbach besuchen.

Bereits am Dienstagabend hatte der Klipphausener Gemeinderat beschlossen, die künftige Führung der Oberschule an den Christlichen Schulverein Wilsdruffer Land zu übergeben. Danach muss der Verein einen Mietpreis von vier Euro pro Quadratmeter in den Räumen der neuen Oberschule bezahlen, für die Turnhalle werden 1,50 Euro pro Quadratmeter fällig. (SZ)

