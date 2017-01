Erstaunliche Frühform Der Großenhainer FV deklassiert Wurzen im Testspiel. Und musste dabei sogar noch auf fünf Stammkräfte verzichten.

Was für ein Jahresauftakt für Landesklasse-Spitzenreiter Großenhainer FV. Der ATSV Frisch Auf wurzen wurde am Sonnabend mit einer 1:9-Klatsche nach Hause geschickt.

Mit dem schönsten Treffer des gesamten Spieles durch Martin Brunzel, dem 9. an diesem sehr kalten Nachmittag auf dem gut bespielbaren Kunstrasenplatz des Großenhainer Husarenparkes, beendeten die Männer von Trainer Andreas Jachmann ihren ersten Auftritt in Vorbereitung auf die Rückrunde in der Saison 2016/17.

Dabei stand dieses erste Vorbereitungsspiel unter keinem guten Stern. Gleich auf fünf Stammkräfte musste Jachmann verzichten. Die Verletzung von Thomas Löffler wiegt dabei (Muskelbündelriss) sicherlich am schwersten, wird er doch einige Zeit ausfallen.

Der Sechstplatzierte der Landesklasse Nord aus wurzen setzte bereits in Spielminute zwei ein erstes Achtungszeichen. Doch der allein aufs Roßmüller Tor zu laufende Falko Pautze suchte vorm Großenhainer Tor einen Mitspieler statt selbst abzuschließen. Im Gegenzug war es Ludwig Weiß, der den Gäste Kasten nicht traf. Martin Brunzel machte es wenige Minuten besser und traf mit gefühlvollem Heber zum 1:0 (11.). Ludwig Weiß legte vier Minuten später nach. Die Hausherren zogen nun im Tempo an. Vor allem die taktische Maßnahme der Trainer, Tim Reichl im Mittelfeld nach Belieben schalten und walten zu lassen, ging voll auf. Pudelwohl fühlte sich der sonst als Verteidiger spielende Reichl. Nach einem Leichtsinns des Wurzener Keepers vollende Volkmann nach einer halben Stunde zum 3:0.

So ohne Weiteres wollten sich die Gäste sicherlich an diesem Nachmittag nicht abschlachten lassen. Mit den beiden Möglichkeiten in der 52. Und 53. Spielminute hätte man eine Resultatsveränderung erreichen können. Doch erst schoss Falko Pautze den Ball aus aussichtsreicher Position über den Kasten, dann scheiterte Sven Lenze am toll reagierenden Mirko Roßmüller. Mit dem Doppelschlag durch ein Eigentor sowie des eingewechselten Paul Konrad Witschel schien die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Nach dem sechsten Tor (Brunzel/67.) schluderte die innere Abwehr des GFV aber dann ein wenig. So schaffte Wurzen durch Sven Lentze zumindest den Ehrentreffer.

Nach dem Zwischenruf von Alexander Gleis an die Abwehrleute des GFV, „nicht so hoch zu verteidigen“, strafften sich die Großenhainer in den letzten Minuten des Spieles dann noch einmal. Neuzugang Tom Weihrauch (81.) und Torjäger Martin Brunzel mit seinen Treffern zum 8:1 (84.) und 9:1 (90.) machten dann den Sack in diesem aufschlussreichen Test endgültig zu. (S. Kührt)

