Erstarkte Gegner

Das Duell gegen den TTV Großenhain sollte es diesmal in sich haben. Noch vor gut vier Monaten hatte der Döbelner SV II beim Tabellensiebten in Großenhain mit 13:2 leichtes Spiel. Beim Rückspiel mussten sich die Mittelsachsen schon deutlich mehr ins Zeug legen. Am Ende stand ein knapper 9:7-Erfolg auf der Anzeigetafel.

Mit diesem Sieg verbessert sich die Bilanz der Döbelner auf 15:9 Punkte. Sie liegen aktuell auf dem dritten Rang und können bis zum Saisonende, trotz noch ausstehender vier Spieltage, im schlimmsten Fall bis auf Platz fünf abrutschen. Richten die DSV-Herren den Blick nach oben, wird sich allerdings auch nicht mehr viel bewegen. Denn die beiden Spitzenreiter TTV Dresden III und SV Diera sind schon acht beziehungsweise sechs Punkte entfernt.

Dass die Döbelner dennoch kein Spiel auf die leichte Schulter nehmen, zeigte das bis zum Schluss spannende Duell gegen Großenhain. Den entscheidenden Punkt setzte die Paarung Philipp Oßwald/Frank Bachmann. Diese gewannen das Abschlussdoppel in der Verlängerung des fünften Satzes mit 12:10. Schon das Auftaktdoppel konnten sie mit fast haargenau dem gleichen Resultat für sich entscheiden. Dazwischen lagen allerdings drei Fünf-Satz-Siege der Gäste. Trotzdem überzeugte der Tabellendritte vor allem durch seine geschlossene Mannschaftsleistung. Alle sechs Döbelner trugen sich jeweils einmal in die Punktliste ein. Zudem konnte auch noch die Paarung Henning Homann/Nico Schneider einen weiteren Zähler zum Gesamtergebnis beisteuern. (DA/jsc)

