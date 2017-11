Motorsport Erst Zitterpartie, dann Traumstart Ronny Weis vom MC Meißen gewinnt den Auftakt der Drift-on-Ice-Serie in Freital.

Mit einem furiosen Finallauf holte sich Meißens Speedway-Routinier Ronny Weis am Sonnabend den Sieg beim Auftakt der „Drift-on-Ice“-Serie in Freital. © Vincent Paarmann

Freital/Meißen. Nur für einen kurzen Moment ist es stockduster. Dann erscheint das Eis im Freitaler Freizeitzentrum Hains in mehreren Farben, bevor sich die Speedway-Fahrer der 500ccm-Klasse bei Feuer und Flamme ihrem Publikum präsentieren. Es ist der Auftakt der Pro-Tec-Serie dieses Winters im Eisspeedway, und trotz Regens sind hunderte Fans dieses anspruchsvollen Sports gekommen, um ihren Matadoren zuzujubeln. „Drift on Ice“ ist schlechthin das Motorsport-Event im Winter. In Freital gehören zu den 500er Fahrern auch hoffnungsvolle Nachwuchsathleten sowie Quad-Piloten, die für ordentlich Power unterm Hallendach sorgen.

Nach dem spektakulären Auftakt beginnt für den Meißner Lokalmatador Ronny Weis allerdings eine Zitterpartie. „Ich habe mich in den Vorläufen sehr schwergetan“, bekennt der 42-Jährige. Das Setup seiner Maschine ist da bei weitem nicht perfekt, so dass er sich seinem Vereinskollegen Richard Geyer sowie dem Russen Sergej Malyschew beugen muss. Dass er diesen Beiden später im Finale erneut gegenüber stehen würde, ist zu diesem Zeitpunkt eher unwahrscheinlich.

Doch Weis hat Glück. Weil der Tscheche Zdenek Holub eins seiner Rennen „verhaut“, zieht er als Dritter doch noch in den Endkampf ein. Zuvor wird nochmal geschraubt. „Ich habe die Kupplung ganz anders eingestellt – und das hat dann auch richtig gut funktioniert“, so Ronny Weis. Sein Credo im Finale: „Alles oder Nichts fahren.“

Richard Geyer sichert Doppelerfolg

Die Entscheidung fällt am Startband: Ronny Weis erwischt einen Traumstart, bei dem sich das Motorrad kurz aufbäumt. Als es wieder auf zwei Rädern steht, liegen die Konkurrenten Malyschew und Geyer bereits auf gehörigem Abstand. Alles andere ist nur noch Jubel. „Als ich durchs Ziel war, war ich überglücklich“, so Weis. Dass Vereinskollege Richard Geyer vom MC Meißen dann den Russen sogar noch auf den dritten Platz verweisen kann, bringt das Publikum in zusätzliche Feierstimmung. „Die höchste und beste Ausbeute aus Meißner Sicht – davon haben wir vorher höchstens geträumt“, sagt der Sieger lächelnd.

Hochspannung bietet auch das Rahmenprogramm dieses Abends. Unter den fünf Nachwuchshoffnungen in der 50ccm-Klasse sind vier Meißner – alles Schützlinge von Ronny Weis. Sie geben von Anfang an kräftig Gas, beweisen Qualitäten beim Driften, kommen ohne Sturz über die rund 100 Meter lange Runde. Den Sieg trägt letztlich souverän Frieda Thomas davon. Noch spektakulärer die Rennen der vier Quads auf dem Oval. Hier überrascht Torsten Altmann seine Konkurrenten mit „verwegenen“ Ritten auf vier Rädern.

Jetzt geht es für die Drift-on-Ice-Serie in die Weihnachtspause. Sie soll spätestens am 3. Februar 2018 mit dem nächsten Rennen in Jonsdorf beendet werden. Vorher hoffen die Organisatoren um Ronny Weis auf ein paar ordentliche Frosttage im Januar. Für diesen Fall winkt ein zusätzlicher Renntag in Oberau. Dafür müsste es zwei Wochen so richtig eisig sein, um die 15 bis 20 Zentimeter dicke Eisschicht zu bekommen.

Alle Infos zur Serie und zu Tickets: www.drift-on-ice.de

