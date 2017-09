Erst vergeigt, dann verpfiffen

Verbandsliga Frauen Ost. „Wir durften wahrscheinlich nicht gewinnen“, schimpfte Trainer Ulf Seeger nach der 24:28 (6:13)-Niederlage des VfL Waldheim 54 beim VfL Meißen. Zwar sah er in Halbzeit eins ein ganz schlechtes Deckungsverhalten und kaum Laufbereitschaft seiner Mädels im Angriff, doch nach einer entsprechenden Pausenansprache folgte eine riesige Steigerung. Einen zwischenzeitlichen Neun-Tore-Rückstand verkürzten die Zschopaustädterinnen bis in die Schlussphase auf zwei Treffer. Dann folgten, laut Seeger, einige nicht nachvollziehbare Schiedsrichterentscheidungen, die Einfluss auf den Ausgang genommen hätten. Dennoch zeigte er sich mit der Leistung in Hälfte zwei zufrieden. „Da haben wir gezeigt, was wir können, darauf können wir aufbauen!“ (DA/dwe)

