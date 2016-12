Erst Unfallflucht begangen, dann Unfall vorgetäuscht

Mann springt aus fahrendem Auto Ein 28-jähriger Mann musste am Sonntagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war als Beifahrer in einem Seat auf der K 8456 zwischen Wiesa und Kodersdorf unterwegs, als er offenbar gegen 21.55 Uhr die Tür öffnete und aus dem Auto sprang. Zu Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei am Montag keine Angaben. Allerdings teilte eine Polizeisprecherin mit, bei dem jungen Mann sei ein Atemalkohol von 2,4 Promille gemessen worden.

Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagabend in Görlitz. Die 43-jährige Fahrerin eines Citroen war auf der Brautwiesenstraße unterwegs und wollte mit ihren Auto in die Rauschwalder Straße abbiegen. Offenbar missachtete die Frau eine rote Ampel und stieß mit einem anderen Citroen (Fahrer 32) zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von rund 15000 Euro.

Fahrräder gestohlen Unbekannte haben von Sonnabend- zu Sonntagnachmittag in Niesky zwei weiße Klappfahrräder gestohlen. Die beiden Bikes standen in einem Schuppen am Zinzendorfplatz. Der Stehlschaden wurde mit insgesamt rund 250 Euro beziffert.