Erst Spieler, dann Trainer und heute Oberhaupt einer großen Familie Seit 85 Jahren wird in Weißwasser Eishockey gespielt. Die SZ feiert das mit einer Serie. Heute: Im Gespräch mit Dirk Rohrbach.

Dirk Rohrbach an seinem Schreibtisch, hier noch in der Geschäftsstelle in der Straße der Kraftwerker. Inzwischen ist das Büro umgezogen und befindet sich gegenüber dem Eisstadion im Wagenfeldring. © Steffen Bistrosch

Weißwasser. Dirk Rohrbach beschreibt seine Arbeit als Geschäftsführer der Lausitzer Füchse als Fulltimejob. Im Gespräch wurde schnell deutlich, er macht den Job aus tiefster Überzeugung für die Sache. Rohrbach lebt im wahrsten Sinne des Wortes für den Klub. Und das seit bald vier Jahrzehnten.

Vor 85 Jahren wurde im Keglerheim in der Gartenstraße der erste Eishockeyverein in Weißwasser gegründet. Ihr Großvater Siegfried war damals dabei, hat er seinerzeit darüber erzählt?

Sehr häufig. Er hat bei vielen Gelegenheiten über den Eissport gesprochen. Er hat mich auch mit dreieinhalb Jahren auf den Braunsteich mitgenommen, so stand ich das erste Mal auf Schlittschuhen. Er hat meinen Werdegang hier genau beobachtet und trägt sicherlich einen großen Anteil daran, dass ich mich auf den Eishockeysport in Weißwasser fokussiert habe.

Auf welcher Position hat Ihr Großvater denn gespielt?

Er hatte immer erzählt, dass er bei der Schlesischen Meisterschaft gegen Hindenburg die Vorlage zum 2:1 Siegtreffer gegeben hat, ich bin geneigt ihm zu glauben und gehe deshalb davon aus, dass er Stürmer war. In diesen Jahren gab es jedoch noch nicht das taktische Geplänkel, wie wir es heute kennen.

Sie haben hier in Weißwasser selbst alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen und sind dann nach der ersten erfolgreichen Saison bei den Männern zum EHC Hannover gewechselt. Was war der Anlass dafür wegzugehen?

Ich brauchte trotz des Erfolges Luftveränderung. Es war aus meiner Sicht sehr wichtig, anderswo Profierfahrungen zu sammeln. Es gibt kaum Spieler, die ein Leben lang bei ihren Stammvereinen bleiben.

Nach dem wirtschaftlich bedingten Aus von Hannover spielten Sie in Herne, dann in Crimmitschau. Sie waren Leistungsträger der Teams und wechselten schließlich 2002 nach Weißwasser. Waren Ihre Lernjahre damit beendet?

Kann man so sagen, ja. Jede Station hat mich geprägt, ob mit Hannover in der DEL oder in Herne, als das Bosman Urteil kam und viele Ausländer in die Liga kamen. Ich war bereits in jungen Jahren Assistenzkapitän und habe viele Erfahrungen sammeln können. In Crimmitschau spielten wir vor bis zu siebentausend Zuschauern, ich blieb endlich verletzungsfrei und war zwei Jahre Kapitän der Mannschaft. Ich durfte Verantwortung übernehmen, es lief sehr gut.

Es folgten weitere vier Spielzeiten in Weißwasser, zwischendurch pausierten Sie ein Jahr verletzungsbedingt, dann war Schluss. Lag das an der Vielzahl von Verletzungen in Ihrer Karriere?

Genau. Im Januar 2006 zog ich mir erneut eine schwere Schulterverletzung beim Spiel in Bad Tölz zu. Nach der vorangegangenen schweren Knieverletzung beim Vorbereitungsturnier in Leipzig, den beiden Schulter-OP`s im Junioren-Alter, zwei Verletzungen in Hannover, einer in Herne konnte der Körper nicht mehr das Level erreichen, das für den Leistungssport notwendig gewesen wäre.

Sie versuchten sich nach der sportlichen Karriere als sportlicher Berater?

Ja, ich hatte eine kaufmännische Ausbildung im Sportmanagement in Riesa absolviert und die Praxiszeit dafür hier bei den Füchsen verbracht. Ab der Saison 2006/07 war ich für die sportlichen Abläufe verantwortlich, lotste unter anderem auch Thomas Popiesch nach Weißwasser. Ihn unterstützte ich auch im Coaching-Bereich, war sozusagen seine rechte Hand. Als er nach Dresden ging, wurde recht lange nach einem geeigneten Nachfolger gesucht, bis schließlich unser Hauptgesellschafter René Reinert zu mir kam und fragte, ob ich den Job ausüben würde.

Sie wollten also nicht schon immer Trainer werden?

So war es nicht angedacht, nein. Es hat sich so ergeben, weil ich mit Thomas Popiesch absolut auf einer Wellenlänge lag. Er empfahl dem Hauptgesellschafter wohl auch, mich in den engeren Auswahlkreis zu nehmen.

Hatten Sie Vorbilder als Trainer? Oder haben Sie eine bestimmte Philosophie verfolgt?

Ich habe versucht, im Profisport eine gewisse Menschlichkeit und Gerechtigkeit zu wahren und es gab immer auch klare Vorgaben für die Spieler. Ich hatte kein bestimmtes Vorbild. In psychologischer Hinsicht hat mich beispielsweise mein Trainer in Herne, Marian Jelinek, geformt, der Doktor der Philosophie ist. Hockey ist immer auch eine Kopfsache. Ansonsten habe ich meine eigene Philosophie entwickelt und versucht, diese umzusetzen. Spielerische Momente sollten im Vordergrund stehen.

Am 15.12.2015 war Schluss als Trainer, die Mannschaft stand auf dem vorletzten Platz. Nach sechs eher mehr als weniger erfolgreichen Jahren mit fünf Playoff-Teilnahmen der Füchse war Schluss.

Nach sechseinhalb Jahren Trainer war es schwierig geworden, eine Wende zu schaffen. René Reinert rief mich damals an und fragte, ob es nicht besser wäre, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen, es wäre noch genügend Zeit für einen anderen Trainer, es zu schaffen. Er hat mir aber auch klar signalisiert, dass es hier im Verein an anderer Stelle für mich weitergehen würde.

Gab es die Option, anderswo als Trainer zu arbeiten?

Es gab ein paar Anfragen, aber ich war die ganzen Jahre mit Herz und Leidenschaft hier tätig gewesen, deshalb wollte ich das auch gerne fortführen.

Danach wechselten Sie ins Management und bildeten mit Matthias Kliemann eine Doppelspitze, inzwischen sind Sie alleiniger Geschäftsführer, ist das der bisher entspannteste oder eher der aufreibendste Job?

Es ist sicher der zeitaufwendigste Job, den ich je hatte. An sieben Tagen in der Woche mindestens zehn Stunden lang. Als Leiter und Lenker der Profiabteilung weiß ich, welches Aushängeschild wir hier in der Lausitz mit dem Eishockeysport haben. Darauf ist der Fokus gerichtet, die Verantwortung ist riesengroß. Sie ist im Vergleich zum Trainerjob noch größer geworden, gerade weil im wirtschaftlichen Bereich es die Lausitz nicht so einfach hat. Ich bin sehr froh, wir haben sehr viele Unterstützer, sehr viele Partner, mit denen ich im Gespräch bin. Wir benötigen Herz und Leidenschaft, Zusammenhalt, das familiäre Umfeld. Ich will Menschen für Eishockey begeistern, die bis jetzt noch nichts damit zu tun hatten. Ich möchte Schritt für Schritt unsere Professionalität verbessern und unseren Marktwert steigern, zum Beispiel mit dem neuen Fanshop oder mit der neuen LED-Werbung. Wir wollen weiter nach vorn, ohne unsere Basis, die finanzielle Absicherung zu verlieren.

Das 85. Jahr scheint für den ESW kein leichtes zu werden, die Verantwortung lastet auf relativ wenigen Schultern, Konstanz und Kontinuität waren in der Vergangenheit Fundamente des Erfolges. Nun verlassen Trainer, Pressesprecher und Geschäftsstellenleiter binnen kürzester Zeit den Verein. Was passt nicht?

Es passt sehr viel. Andreas Friebel hat sechzehn Jahre sehr gut dafür gesorgt, dass die Öffentlichkeit mit Informationen versorgt wird, mit Interviews, Recherchen und mit TV-Berichten. Er hat mich bereits im Frühjahr informiert, dass sich für ihn die Möglichkeit bietet, in seiner Reporterkarriere ein Stück weiterzukommen. Und da machen wir selbstverständlich den Weg frei. In der Geschäftsstelle des ESW e.V. haben wir bisher keine dauerhafte Lösung gefunden. Torsten Tiefensee konnte die Vielzahl der Aufgabenstellungen nicht so umsetzen, wie er und wie wir uns das vorgestellt hatten. Er hat dies dann von sich aus beendet. Wir sind auf der Suche nach einer festen Größe in der Geschäftsstelle, das ist klar. Und die Sache mit dem Trainer? So ist das Sportbusiness. Damit muss man leben. Dass es jetzt geballt kam, ist sicher unglücklich, bringt uns jedoch nicht vom Wege ab. Der Vorstand des Eissports Weißwasser besteht seit vielen Jahren aus Bernard Stefan, Jan Garreis, Detlef Wolsch und mir. Jürgen Hanke kam etwas später als Schatzmeister dazu, ist aber seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Vereins. Das beweist durchaus Stabilität, Kontinuität und klare Linien.

Neben Ihrem Job sind Sie politisch aktiv und engagieren sich mit der Wählervereinigung „Klartext“ im Stadtrat von Weißwasser, daneben betreiben Sie noch die Firma „Gase-Center“ in Boxberg und Peitz, wieviele Standbeine brauchen Sie?

Nicht so viele. Das Gase-Center ist unserer Familie vor mehr als zehn Jahren in den Schoß gefallen, das managt jetzt meine Frau. Die politische Tätigkeit ist ehrenamtlich und für mich sehr wichtig. Wir wollen mit „Klartext“ das Beste für die Stadt Weißwasser, ob in sportlicher, kultureller oder wirtschaftlicher Hinsicht. Ich denke, da kann ich meinen Beitrag leisten, dass das eine oder andere auf den Weg gebracht wird, um die Stadt attraktiver zu machen.

Ohne die Wählervereinigung „Klartext“ wäre die Errichtung der Eisarena möglicherweise nicht so reibungslos über die Bühne gegangen, oder?

Ich sage „Jein“. Der Beschluss wurde einstimmig von allen Stadträten gefasst. Der Vorteil war damals, dass die Stadtkasse noch gefüllt war und somit nichts gegen den Bau sprach. Ich halte den Bau aus meiner Sicht für unumgänglich. Für die Menschen hier brauchen wir Highlights wie Spiele der Lausitzer Füchse. Andererseits wollen wir Kinder begeistern, aufs Eis zu gehen oder eine andere Veranstaltung in der Halle zu besuchen, sei es Boxen oder ein Weihnachtsmärchen. In der Stadt existiert kein Kino, kein Theater. Eishockey bietet ein Stück weit bezahlbare Lebensqualität gerade für junge Leute.

Derzeit herrscht eine gewisse Unsicherheit, die verbunden ist mit ausstehenden politischen Entscheidungen, die sich wiederum dramatisch auswirken könnten auf diese Region. Stichworte Siemens, Bombardier oder LEAG.

Das ist eine sehr angespannte Situation. Viele unserer Unternehmer und Sponsoren müssen schauen, wie es weitergehen soll. Wichtig ist, dass unser Oberbürgermeister in der Lausitz-Runde federführend mitwirkt, um Zeichen in der Landes- und Bundespolitik zu setzen. Wir müssen schauen, dass wir unser Level langfristig beibehalten können. Strukturwandel gibt es hier im früheren Energiebezirk seit der Wende, da brauchen wir langfristig Sicherheit. Es geht nur gemeinsam. Unsere insgesamt rund zweihundert Partner und Sponsoren sind in der Vielzahl abhängig von großen Unternehmen wie Siemens, Bombardier oder LEAG.

Gehen Sie ab und an noch auf`s Eis?

Ich versuche es einmal die Woche, wenn die Zeit und der Körper mitspielen. Meist habe ich danach aber drei oder vier Tage Schmerzen und deshalb nehme ich das nur wohldosiert wahr.

Welchen Stellenwert hat die aktuelle Nachwuchsarbeit für Sie als Geschäftsführer der Profis?

Wir legen größten Wert auf den Nachwuchs, damit weiterhin einheimische Spieler im Profiteam auflaufen. Ich denke, wir haben den Eishockeysport in ganz Deutschland mit Spielern aus Weißwasser geprägt. Zurzeit haben wir mit Eric Hoffmann, Marius Stöber oder Maximilian Adam junge Akteure im Team, die aus unserer Schule kommen. Wir arbeiten daran, jungen Spielern in Weißwasser die Möglichkeit zur Entwicklung zu geben.

Wird es die Zusammenarbeit mit den Eisbären aus Berlin im nächsten Jahr erneut geben?

Ich bin optimistisch und gehe aus jetziger Sicht davon aus. Ja.

Ihre Wünsche für die Saison, für den Sport allgemein und für Weißwasser im Besonderen?

Zu allererst wünsche ich allen Gesundheit! Und: Dass uns all jene, die uns bisher unterstützt haben, auch in Zukunft die Treue halten. Wir wollen in dieser Saison die Erfolgsspur erreichen und sicher darin bleiben. Wir wollen die Zuschauer begeistern, sie sollen zufrieden nach Hause gehen. Das haben sich alle verdient. Wir spielen hier letztlich für die Zuschauer, die sich begeistern wollen am Eishockeyspiel, an der Atmosphäre, am Eventcharakter. Es geht dabei nicht um Personen, sondern um die Sache und den weiteren Weg nach den 85 Jahren. Wir wollen als geschlossenes Team auftreten, als Eishockeyfamilie mit Zuschauern, Spielern, Verantwortlichen, Fans, Sponsoren, der Politik, der ganzen Stadt für eine erfolgreiche Zukunft des Eissports.

Wo werden Sie den 100. Jahrestag des Eissportes Weißwasser feiern?

(Rohrbach lacht). Die Zeit ist so schnelllebig, 15 Jahre sind eine lange Zeit. Ich möchte meiner Heimatstadt gern treu bleiben und natürlich dem Eishockeysport. In welcher Position auch immer. Ich hoffe, wir können in 15 Jahren auf weitere 15 erfolgreiche Jahre Eissport zurückblicken.

