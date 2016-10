Erst MZ-Werkstatt, jetzt Autoverkäufer Das erste Westauto haben viele Weinböhlaer im Autohaus Herklotz gekauft. Das hat turbulente Zeiten hinter sich.

Lutz und Carola Herklotz vom gleichnamigen Autohaus an der Dresdner Straße haben zum 30. Jubiläum die alten Fotoalben rausgeholt. © André Wirsig

Zu DDR-Zeiten wurden hier Motorräder repariert, nach der Wende Fahrräder verkauft und seit 26 Jahren dreht sich alles um Autos. Lutz und Carola Herklotz haben diese Woche mit ihren Mitarbeitern auf das 30. Geschäftsjubiläum angestoßen. Die beiden können auf turbulente Zeiten zurückblicken.

Am 1. Oktober 1986 übernahm Lutz Herklotz die MZ-Motorradwerkstatt seines Vaters an der Dresdner Straße. Der war im Jahr zuvor gestorben. „Bis zur Wende haben wir so weitergemacht“, erzählt der 64-Jährige. Neben seiner Mutter und seiner Frau gab es drei Angestellte. Zu DDR-Zeiten seien viele mit Motorrädern unterwegs gewesen. Das Geschäft lief also gut. Das änderte sich mit der Wende quasi über Nacht. Es kam niemand mehr mit Motorrädern. Der gelernte Kfz-Mechaniker begann, Fahrräder zu verkaufen. Westfahrräder. „Da gab es großes Interesse“, erinnert er sich. „Dann kam Seat auf uns zu, ob wir Interesse an einer Zusammenarbeit haben“, erzählt Carola Herklotz. Am 1. Juli 1990 unterschrieben sie den Vertrag mit dem Autohersteller. Die Doppelgarage wurde zur Schauhalle ausgebaut und es begannen verrückte Zeiten. „Wir konnten nicht so viele Autos ranschaffen, wie wir hätten verkaufen können“, so Lutz Herklotz. Die Leute standen Schlange, Carola Herklotz kam kaum hinterher, die Bestellungen zu tippen. „Alle waren froh, dass es endlich auch mal rote Autos gab.“ Und man keine 20 Jahre darauf warten muss. „Wenn der Lkw mit der Autolieferung durch Weinböhla gefahren ist, haben die Leute schon geschaut, ob ihres dabei ist“, so Carola Herklotz. Die Umstellung auf die Westautos war auch für die Mitarbeiter der Werkstatt nicht ganz einfach. „Aber die Autos waren einfacher aufgebaut als heute“, sagt Lutz Herklotz.

1994 wurde dann das neue Autohaus direkt neben der alten Werkstatt eröffnet. Unterdessen beschäftigt Lutz Herklotz zwölf Angestellte. Und die nächste Generation steht in den Startlöchern. Tochter Viktoria und Sohn Robert gehören schon zum Team.

