Erst mal Rasen mähen

Three Hills. Theunis Wessels lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Wenn der Rasen gemäht werden muss, muss er gemäht werden. Auch wenn im kanadischen Three Hills ein Tornado rund drei Kilometer entfernt über das Feld wütet. Gemacht hat das Foto seine Frau Cecilia. Die hatte sich kurz aufs Ohr gelegt, als sie von ihrer neunjährigen Tochter geweckt wurde, die ihre Mutter auf so ein unheimliches Ding hinter dem Garten aufmerksam machen wollte. Doch Papa Theunis ließ sich nicht beirren. Seelenruhig mähte er den Rasen zu Ende. Mit den Worten „Mein Tier mäht den Rasen, mit einer Brise in den Haaren“, postet Cecilia das Foto bei Facebook. Das Bild ging in wenigen Stunden um die Welt. Er habe das alles unter Kontrolle gehabt, ließ der frisch gekürte „Tornado-Man“ fragende Medien wissen. (fa) (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/erst-mal-rasen-maehen-3699721.html