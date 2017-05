Erst Lesemuffel, jetzt Helden Mit spannenden Geschichten zeigen Lesepaten, dass Bücher interessant sind. Das hat den meisten Kindern etwas gebracht.

Max (links), Lukas und Paul sind jetzt Lesehelden. Sie haben an einer Aktion der Bibliothek teilgenommen, die vom Borromäusverein und den Lesepaten unterstützt worden ist. © Dietmar Thomas

Sie sind zwei Mal in der Woche in die Bibliothek gezogen, um den Spaß am Lesen kennenzulernen und zu erleben. Nicht alle Zehn- und Elfjährigen sind von Büchern begeistert. Denn es gibt zu viele Dinge, die ihrer Meinung nach interessanter sind. Doch diejenigen, die an der Aktion Leseheld teilgenommen haben, sehen das jetzt anders.

Sie wissen jetzt, wo ein Astronaut auf das Klo geht, wie ein Weltraumhund aussieht und, dass die Lieblingsgeschichte aus der Kindheit von Leseheld-Paten Uwe Schmidt „Der schlaue Urfin und seine Holzsoldaten“ war. Die meisten der 13 Jungs und dem einen Mädchen würden wieder dabei sein, wenn die Bibliothek dazu einlädt, Leseheld zu werden.

Paul (10) ist das Lesen bisher nicht schwer gefallen, doch es fehlte ihm die richtige Motivation. Die hat er nun als Leseheld und hat auch schon in den vergangenen Tagen ein spannendes Buch gelesen. „Es muss eben das richtige sein“, so der Zehnjährige. Besonders habe ihn die Geschichte von Uwe Schmidt und dem schlauen Urfin gefallen.

Lukas (11) hatte sich vorgenommen, besser zu lesen. Doch er ist ehrlich: „Mir fällt das Lesen immer noch schwer“. Aber er habe es gut gefunden, dass die Männer Geschichten vorgelesen haben und es dabei auch viel Spaß gab. Schon zwei Bücher ausgeliehen und gelesen hat Max (11). Er ist jetzt nicht nur Leseheld, sondern auch Besitzer eines Bibliotheksausweises. Ihn interessieren vor allem Abenteuerbücher. Ihm habe der Besuch in der Sternwarte und das Basteln eines Ufos am besten gefallen.

Denn es wurde während der fünf Veranstaltungen nicht nur gelesen, sondern auch gespielt und gebastelt. Am Dienstagabend gingen die Kinder auf Schnipseljagd, um eine Schatztruhe zu finden. Und die Begeisterung war groß, als sie sahen, was in der Truhe ist. Jedes Kind bekam eine Stirnlampe. Die und auch die Grundausstattung als Leseheld sowie die Bücher gab es vom Borromäusverein. Die Kinder nahmen nicht nur tolle Erlebnisse mit den Lesepaten mit nach Hause, sondern ihre Schatztruhe, in der sich all die Dinge befinden, die sie gebastelt haben. Vielleicht nehmen die Lesehelden ja auch am Buchsommer teil, der am 20. Juni beginnt.

