Erst Kuchen vernaschen, dann Magdeburg Gegen den BSV Magdeburg wollen die Koweg-Handballerinnen heute, ab 17 Uhr, unbedingt gewinnen. Aber der Trainer warnt vor dem Gegner.

Dagmara Zychniewicz ist schnell in die Rolle der Spielmacherin hineingewachsen. Jetzt bekommt sie Unterstützung von einer guten, alten Bekannten. © H.-E. Friedrich

Die dreiwöchige Spielpause haben die Görlitzerinnen zu drei Dingen genutzt: Training, Training und Training. Mit einem Erfolgserlebnis kamen zudem Jelena Bader, Anna Fursewicz, Paulina Momot und Dagmara Zychniewicz aus Polen zurück, die dort ein Traditionsturnier gewannen. Vor dem Gegner am Sonntag, der mit 6:2 Punkten stark in die Saison gestartet ist, warnt Trainer Jörg Adam: „Das ist eine stabile Mannschaft, mit der wir immer unser Probleme hatten. Wenn wir aber für den Klassenerhalt 50 Prozent der Spiele gewinnen müssen, gehört dieses Spiel dazu. Dazu brauchen wir eine optimale Leistung.“ Fehlen wird für einige Wochen Dominika Podsiadlo, die sich im Spiel der Reserve verletzt hat. Eine gute Nachricht gibt es auch: Lydia Marceluk, eine der Publikumslieblinge, hat sich athletisch nach der Geburt ihres Kindes wieder herangekämpft und wird am Sonntag erstmals wieder im Kader stehen. Ob es schon zu einem Einsatz reicht, wird das Spiel zeigen. Zuschauer sollten etwas zeitiger kommen. Es gibt lecker Kuchen vom Koweg-Nachwuchs, der auf diesem Weg Geld sammeln will für den nächsten Kommwohnen-Cup.

