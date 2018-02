Erst Hochzeit, dann Fußball Die Briten fiebern der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle entgegen. Jetzt gibt es weitere Details.

Harry und seine Meghan. © dpa

London. Der Countdown läuft. In drei Wochen steht das nächste Großereignis in Großbritannien an. Die Hochzeit von Prinz Harry und US-Schauspielerin Meghan Markle. Jetzt gab der Kensington-Palast neue Details bekannt.

So wird das Paar nach der Trauung am 19. Mai in einer Pferdekutsche durch Windsor fahren. Dies solle „mehr Menschen eine Möglichkeit bieten, in Windsor zusammenzukommen und die Atmosphäre dieses besonderen Tages zu genießen“, teilte der Kensington-Palast mit. Die Trauung wird demnach gegen 13 Uhr stattfinden.

Die Uhrzeit dürfte viele Sportfans beruhigen, denn am 19. Mai ist auch das Finale des englischen Fußballcups – in der Regel aber am späten Nachmittag. Ob Harrys Bruder Prinz William aber noch genug Zeit hat, dem Siegerteam wie üblich die Trophäe zu überreichen, ist nach wie vor unklar. William ist Präsident des englischen Fußballbundes.

Wer an den Feierlichkeiten teilnehmen darf, ist noch geheim. Neben Mitgliedern anderer europäischer Königshäuser könnten auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle dazugehören. Möglicherweise tritt auch der britische Popstar Elton John (70) auf der Hochzeit auf. (dpa)

