Erst geschlagen, dann ausgeraubt

Autodieb rammt sich Weg frei Streifen der sächsischen Polizei, der Bundespolizei und des Zolls haben in der Nacht zum Montag auf der A4 bei Görlitz drei gestohlene Autos sichergestellt. Die Fahrzeuge der Marken Audi und BMW wurden kurz zuvor in Bautzen sowie Mannheim gestohlen. Sie sollten augenscheinlich außer Landes gebracht werden. Die Unbekannten haben in der Nacht zum Montag an der Karl-Liebknecht-Straße in Bautzen einen Audi Q5 sowie an der Dr.-Peter-Jordan-Straße einen Audi A4 gestohlen. Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf und des Zolls erkannte die beiden Autos, als sie in der Dunkelheit über die A4 in Richtung Görlitz fuhren. Auf das Anhaltesignal der Beamten reagierten die Fahrer der beiden entwendeten Wagen jedoch mit Gas geben, trennten sich und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit. An der Anschlussstelle Görlitz errichteten Streifen der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf eine provisorische Straßensperre. Der Fahrer des Q5 rammte sich jedoch den Weg frei. An einem der Funkwagen entstand Sachschaden, verletzt hat sich niemand. Wenig später entdeckten die Streifen der Bundespolizei und des Zolls den Q5 auf dem Autobahnparkplatz An der Neiße. Der SUV war aufgrund des Rammmanövers nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden betrug etwa 9000 Euro. Auf dem Parkplatz Wiesaer Forst unweit des Autobahntunnels fanden die Polizisten auch den beteiligten Audi A4 und stellten beide Wagen sicher. Am frühen Morgen kontrollierten Polizisten auf der A4 in der Nähe von Görlitz einen Audi mit polnischen Kennzeichen. In diesem befanden sich auch zwei Insassen im Alter von 24 und 27 Jahren, die bereits wegen des Diebstahls von Autos polizeilich in Erscheinung traten. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie wird prüfen, ob die beiden Polen in die Diebstähle verwickelt waren. Dazu suchten Kriminaltechniker in den betroffenen Audi nach Spuren der Täter. Die Ermittlungen dauern an.

Mann muss ins Gefängnis Görlitz. Ein 32-Jähriger ist am Sonntagnachmittag im Polizeirevier Görlitz erschienen und wollte etwas erfragen. Bei der Überprüfung der Personalien des Mannes stellte sich heraus, dass gegen den Deutschen zwei Vollstreckungshaftbefehle bestanden. Da der Mann die offene Geldsumme von 275 Euro nicht aufbringen konnte, brachten ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wird er die nächsten 21 Tage eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

Unbekannte entwenden Mazda Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Görlitz einen weißen Mazda CX 5 entwendet. Der drei Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen GR-CE 43 parkte an der Wendel-Roskopf-Straße. Der Zeitwert des SUV betrug mehr als 10000 Euro.

Mann mit Haftbefehl aufgegriffen Zittau. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntagmorgen bei einer Tanzveranstaltung am Markt in Zittau gekommen. Ein Unbekannte soll einen 29-Jährigen dort gewürgt haben. Dieser verließ den Ort des Geschehens anschließend. Der Geschädigte rief die Polizei. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn ein noch offener Vollstreckungshaftbefehl bestand. Eine Ersatzfreiheitsstrafe hätte der Deutsche gegen eine Zahlung von rund 125 Euro abwenden können. Da der Mann den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, begleiteten ihn die Polizisten in eine Justizvollzugsanstalt. Dort wird er die nächsten vier Tage verbringen.

Unbekannte zerkratzen Audi Zittau. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Zittau einen Audi Q 2 beschädigt. Die Täter zerkratzten die rechte Fahrzeugseite. Den Sachschaden schätzte der Eigentümer auf rund 3000 Euro.

Autodiebe entwenden BMW Hörnitz. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Hörnitz einen blauen BMW 630i entwendet. Der zwölf Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen PAN-DC 899 befand sich an der Zittauer Straße. Den Zeitwert des Pkw schätzte der Eigentümer auf rund 15000 Euro.

Holzbearbeitungsmaschine entwendet Waltersdorf. Die Polizei hat am Sonntagvormittag erfahren, dass Unbekannte in Waltersdorf in einen VW T4 eingedrungen waren. Die Täter beschädigten das Türschloss des Wagens und entwendeten aus ihm eine Holzbearbeitungsmaschine im Wert von rund 3000 Euro. Den Schaden am Auto schätzte der Eigentümer in Summe auf rund 100 Euro.

Motorrad gestohlen Großschönau. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Großschönau ein blau-graues Krad der Marke Quadro entwendet. Das dreirädrige Bike mit dem amtlichen Saison-Kennzeichen ZI-LQ 4 parkte an der Waltersdorfer Straße. Den Zeitwert schätzte der Eigentümer auf rund 9200 Euro.

Erst geschlagen, dann ausgeraubt Oderwitz. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Raubstraftat, die sich am vergangenen Freitagabend an der Dorfstraße in Oberoderwitz ereignet haben soll. Als ein 42-Jähriger gegen 22.45 Uhr nach Hause kam und die Tür zu seinem Wohnhaus aufschloss, schlugen ihn zwei Unbekannte nieder. Woher die Männer so plötzlich kamen, ist derzeit unklar. Die Täter wendeten erneut körperliche Gewalt gegen den Mann, stahlen danach aus dem Wohnhaus einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie mehrere Bierflaschen und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 42-Jährige verletzte sich bei der Tat leicht. Am Sonntag meldete er Fall der Polizei und beschrieb die beiden Täter wie folgt: Der erste Mann ist circa 1,80 Meter groß, hat dunkle, schulterlange Haare, wirkt ungepflegt, hatte einen Vollbart, war bekleidet mit einer dunkelblauen Jeanshose und einem dunkelroten Pullover mit der Aufschrift. Er sprach deutsch, vermutlich mit einheimischem Dialekt. Der zweite Mann ist rund 1,70 Meter groß, hat eine kräftige Figur, blonde, kurze Haare, keinen Bart sowie Piercings an der rechten Augenbraue und im Mundwinkel. Er war bekleidet mit einer Jeans und einem hellgrünen Kapuzenshirt. Der Mann sprach deutsch, vermutlich mit einheimischem Dialekt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Straftat aufgenommen und sucht Zeugen: Wem die beschriebenen Männer bekannt sind, wer am Freitagabend im Umfeld der Dorfstraße in Oberoderwitz die zwei beschriebenen Männer beobachtet oder gar das Tatgeschehen beobachtet hat, soll sich beim Revier Zittau-Oberland unter 03583620 oder jeder anderen Dienststelle melden.

Unbekannte beschädigen Autos Weißwasser. Die Polizei sucht Zeugen zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen, die sich in Weißwasser zugetragen haben. Dort beschädigten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag mehrere Fahrzeuge an der Humboldtstraße. Insgesamt vergriffen sich die Täter dabei an den Heckscheibenwischern von fünf Autos, die sie verbogen oder abbrachen. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Wer in der Nacht verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat und Hinweise geben kann, soll sich an das Polizeirevier Weißwasser unter 035762620 oder jede andere Dienststelle wenden.

Fahrrad vor der Haustür gestohlen Weißwasser. In Weißwasser haben am Sonntagvormittag zwei dreiste Fahrraddiebe zugeschlagen. Die beiden bisher unbekannten, männlichen Täter machten sich gegen 9 Uhr am Fahrrad eines 76-jährigen Geschädigten zu schaffen. Es handelte sich dabei um ein graues Damenrad der Marke Raleigh Unico Plus mit der Rahmennummer PT14056819. Das Zweirad stand vor einem Mehrfamilienhaus an der Wolfgangstraße. Der Eigentümer beobachtete die Diebe und sprach sie an. Den Unbekannten gelang jedoch kurz darauf die Flucht mit dem etwa 400 Euro teuren Drahtesel.