Erst gepflanzt, jetzt ausgebuddelt Am gerade eingeweihten Radweg Am Gottesacker geschieht mit den Bäumen diese Woche Eigenartiges. Im Rathaus gibt es dazu richtig Ärger.

Die neuen über 50 Bäume am Radweg Am Gottesacker. Erst zur Freude der Radfahrer gepflanzt, jetzt wurde ein Teil davon wieder ausgebaggert. © Matthias Schumann

Radebeul. Als die radfahrenden SZ-Leser zu Wochenbeginn in der Redaktion anrufen, wird zuerst ein schlechter Scherz vermutet. Doch es stimmt, was da die Bürger schildern: Auf dem gerade eingeweihten Radweg Am Gottesacker werden die frisch gepflanzten Bäume ausgebuddelt. SZ-Fotograf Matthias Schumann erwischt noch den Lastwagen, der die Bäume erst mit Baggerschaufel heraushebt und dann abtransportiert.

Rückblick: Vor zwei Wochen stand an dieser Stelle in der SZ, dass der neue 880 Meter lange Radweg von 30 frisch gepflanzten Bäumen auf der südlichen, der dem Feld zugewandten Seite, gesäumt wird. 24 weitere Bäume gibt es jetzt auch auf der Nordseite. Die Bepflanzung wechselt jeweils die Seite des Weges. Es sind Mehlbeeren und Weißdorn in gemischter Reihenfolge. Ein schöner Anblick, der später beinahe Alleecharakter haben könnte, wenn die Bäume größer sind.

Doch die Freude an den Bäumen währte ganze 14 Tage. Am Montag orderte die Stadt eine Firma mit Lastwagen und Arbeitern, die die Bäume samt Ballen wieder ausgruben. Zurück blieben Löcher auf der Feldseite. Wie Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) bestätigte, betrifft das genau 25 Bäume, die in der Mitte des Radweges gepflanzt worden waren. Und genau dort liegt offenbar die Ursache für die eigenartige Aktion.

Von der SZ nachgefragt, kam am Dienstag folgende Mitteilung aus der Stadtverwaltung: „Aufgrund von Fehlern im Hause wurden auf der Südseite des neuen Radweges versehentlich Bäume in die privaten Ackerflächen gepflanzt. Eine Zustimmung der Eigentümer bzw. Pächter lag dafür jedoch nicht vor. Aufgrund von Hinweisen der Eigentümer wurde dieser Fehler der Stadt im gegenseitigen Einvernehmen umgehend korrigiert. Die Bäume wurden für Pflanzungen an anderer Stelle im Stadtgebiet gesichert. Zugleich steht damit wertvolles Ackerland auch weiterhin der gewerblichen Landwirtschaftsnutzung zur Verfügung.“

Die Stadt möchte sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten entschuldigen, heißt es weiter. Oberbürgermeister Wendsche (parteilos): „Wir werden durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass sich so etwas zukünftig nicht wiederholt.“

Im Klartext heißt das offenbar, dass es im Rathaus mächtig Ärger gegeben hat. Wendsche selbst erfuhr davon am Montagnachmittag. Er habe sich bei den Eigentümern des Landes, auf dem – ohne dies miteinander zu besprechen – einfach gepflanzt wurde, persönlich entschuldigt. Der OB zur SZ: „Ich werde jetzt nicht schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit waschen. Als Stadtoberhaupt bin ich für meine Mannschaft und ihr Handeln letztlich verantwortlich. Wir werden das intern auswerten.“

Immerhin, die Laternen dürfen offenbar stehenbleiben. Sie stehen auch dichter am Weg und nicht auf dem Land, welches den Bauern gehört. Über die Beleuchtung, gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit, haben sich die Nutzer des Radweges sehr gefreut, wird in Meinungsäußerungen an die SZ deutlich. Vorher war der Gottesacker neben dem Feld bei Dunkelheit ein gefährlicher Acker. Jetzt ist er gut ausgeleuchtet. 18 moderne Laternen gibt es auf der Nordseite, fünf auf der Südseite. Vor wenigen Tagen wurden die Laternen zugeschaltet, hatte Marlies Wernicke vom Radebeuler Bauamt gesagt, als die ersten Radfahrer auf dem frischen Asphalt rollen konnten.

