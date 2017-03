Erst feiern, dann wischen Nach Veranstaltungen im Dippser Parksaal wird auch eine Reinigung fällig. Die ist nicht gratis zu haben.

Bunte Faschingsstimmung im großen Parksaal in Dippoldiswalde. Dazu gehört dann immer auch der Kehraus. Über die Kosten der Reinigung gab es eine Debatte auch im Ortschaftsrat. © Archivfoto: Frank Baldauf

Wie viel darf es kosten, den Parksaal sauberzumachen? Um diese Frage ist in Dippoldiswalde eine Diskussion entbrannt. Der Faschingsverein war erschrocken. Er hatte nach einem ersten Gespräch befürchtet, dass er nach seinen Veranstaltungen im Parksaal 500 Euro allein für die Reinigung bezahlen müsse, wie Thomas Triller (Freie Wähler) im Ortschaftsrat berichtete. Er ist Mitglied im Verein und auch stellvertretender Ortsvorsteher. Diese Summe wäre zu den sonstigen Mietkosten dazugekommen. Das hätte den Aufwand in Höhen getrieben, die sich der Verein nicht mehr hätte leisten können.

Die SZ ging dem nach und erkundigte sich, wie die Kosten geregelt sind. Die Tarife für die Nutzung der Parksäle sind detailliert in einer eigenen Entgeltordnung festgelegt. So beträgt die Miete für den großen Saal mit Bühne 250 Euro. Wenn die Mietdauer über vier Stunden hinausgeht, kommen pro Stunde 50 Euro dazu. Der kleine Saal kostet bis zu vier Stunden 70 Euro, jede weitere Stunde 10 Euro. In der Entgeltordnung ist beispielsweise festgeschrieben, dass die Nutzung eines CD-Players 15 Euro kostet, die Leinwand im großen Saal 20 Euro und ein Konzertflügel 50 Euro. Das Stimmen des Flügels schlägt extra zu Buche, je nach Aufwand. Diese Preise hat der Stadtrat im September 2015 festgelegt.

Die Reinigungskosten werden nach Aufwand abgerechnet, erläutert Silvio Reichel, der Technikchef des Kulturzentrums. Die Regel ist, dass die Räume vom Veranstalter besenrein hinterlassen werden. Das ist im Mietpreis enthalten. „Aufwand, der darüber hinausgeht, wird den Mietern in Rechnung gestellt“, sagt Reichel.

Parkett braucht besondere Pflege

Nun liegt im Parksaal kein pflegeleichter Industrieboden, sondern Parkett. Das benötigt eine gewisse Wartung. Wenn es also nicht besenrein hinterlassen wird, sind zwei Arbeitsgänge erforderlich. Erst einmal wird der Boden durchgewischt und danach poliert. Das sind große Flächen, da kommt einiges an Arbeit zusammen. Der große Saal hat 484 Quadratmeter, das Foyer 55 Quadratmeter und der kleine Saal 86 Quadratmeter. „Wenn wir das im großen Saal, im Foyer und im kleinen Saal machen, kommen da 18 Stunden allein an Arbeitszeit zusammen“, rechnet Reichel vor. Laut Entgeltordnung kostet eine Reinigungskraft pro Stunde 20 Euro. Mit dem Aufwand, der sonst dazukommt wie Reinigungsmittel und Maschine, hätten das für den Fasching bis zu 420 Euro Kosten werden können. Das wäre eine happige Rechnung geworden.

Eigene Wischmaschine spart Geld

Aber am Ende musste der Verein 80 Euro bezahlen, informiert Reichel. Denn es gibt ja Möglichkeiten, die Verschmutzung in Grenzen zu halten. Am Tresen, wo doch einmal ein Getränk überschweppert, wenn die Gäste nicht mehr ganz nüchtern sind, können beispielsweise Matten gelegt werden. Die fangen dann die Flüssigkeiten auf, ohne dass sie aufs Parkett gelangen. Das hat der Faschingsverein gemacht, und die Kosten blieben im Rahmen.

Nun sind Faschingsveranstaltungen von Natur aus lebendiger. Danach ist immer etwas wegzuräumen. Eine Jugendweihefeier läuft in ruhigerem Rahmen. Aber wenn hier drei Durchgänge im Saal waren, muss auch einmal durchgewischt werden. Der Lions Club Dippoldiswalde veranstaltet im Parksaal regelmäßig seinen Herbstball. „Wir hatten dabei keine ungewöhnlichen Reinigungskosten“, sagt Lionspräsident Karsten Kreher dazu.

Das Parksaalteam hat auch von sich aus versucht, die Reinigungskosten zu senken. „Wir haben uns Angebote von Reinigungsfirmen machen lassen“, sagt Reichel. Dabei standen für einen Reinigungsdurchgang von großem Saal, kleinem Saal und Foyer Summen um die 1 200 Euro im Raum. So fiel die Entscheidung, selbst eine Reinigungsmaschine zu kaufen, um die großen Flächen zu wischen. „Damit liegen wir deutlich unter den Kosten, welche private Firmen verlangen“, sagt Reichel. „An den Reinigungskosten soll es nicht scheitern, wenn ein Verein den Parksaal für eine Veranstaltung mieten will.“

