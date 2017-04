Gerichtsbericht Erst entwischt, dann doch gefasst Ein Großenhainer Diebes-Duo klaut zwei Kleinkrafträder und schiebt sie durch die ganze Stadt.

In Zschieschen wurden vorigen November aus einem Carport zwei Mopeds und Gartentechnik geklaut. Die Diebe standen jetzt vor Gericht. © Symbolfoto: Matthias Weber

Gerichtsverhandlungen sind an sich eine ernste Sache. Aber manchmal gibt es auch Episoden zum Schmunzeln, wie im Fall der beiden Diebe, die in Riesa auf der Anklagebank sitzen. Sie hatten im vergangenen November im Großenhainer Ortsteil Zschieschen aus einem Carport zwei Mopeds und Gartentechnik geklaut. Danach transportierten sie ihre Beute über zwei Kilometer durch die Stadt, um sie im Schuppen einer Bekannten zu verstecken.

Da die Simsons nicht fahrtüchtig waren, wurden sie geschoben, und das fiel wiederum der Besatzung eines Polizei-Streifenwagens auf. Als die Beamten die beiden Kleinganoven kontrollieren wollten, ergriff einer von ihnen die Flucht, und zwar der Kleinere, etwas Korpulentere. Sein Verfolger sitzt in der Verhandlung am Donnerstag nun im Zeugenstand: ein schlanker, ziemlich durchtrainiert aussehender Polizist. Warum er den Delinquenten denn nicht erwischt habe, fragt Richterin Ingeborg Schäfer mit Blick auf die unterschiedliche Statur der beiden. Nun, sagt der Beamte etwas säuerlich, so etwas passiere eben. Es gehe nicht darum, seine sportliche Leistungsfähigkeit anzuzweifeln, sondern den Alkoholisierungsgrad des Angeklagten einschätzen zu können, schiebt die Staatsanwältin hinterher. Amüsiertes Grienen auf den Zuschauerplätzen.

Die beiden Mopeddiebe, 28 und 25 Jahre alt, behaupten nämlich, die Straftat spontan im Promilledusel begangen zu haben. Alkoholeinfluss wirkt sich meist strafmildernd aus, und so übertreiben die beiden wohl ein wenig. Bei dem einen wurden etwa 1,4 Promille festgestellt, beim Flüchtigen hingegen liegt kein Wert vor, da er erst Stunden später gefasst wurde. Sein Kompagnon hatte ihn zwar nicht verraten, aber seinen Rucksack bei sich, sodass die Polizei die Identität über eine Geldkarte feststellen konnte.

Als die Beamten dann am Vormittag an der Tür klingelten, lag der Gesuchte seelenruhig im Bett. Vor Gericht geben die beiden Diebe alles freimütig zu. An bestimmte Details – wie sie zum Beispiel die Schlösser der beiden Mopeds geknackt haben – wollen sie sich aber alkoholbedingt nicht mehr erinnern. Das ist nicht ungeschickt, denn das Aufbrechen von Wegfahrsperren kann sich wiederum strafverschärfend auswirken. Ebenso die Tatsache, dass ein Angeklagter schon andere Straftaten auf dem Kerbholz hat. Aber in dieser Hinsicht haben die beiden Glück. Es gab in der Vergangenheit zwar etliche Vorkommnisse. Aber die liegen schon Jahre zurück und fielen unters Jugendstrafrecht. Das heißt, sie wurden gelöscht, so dass die beiden Delinquenten laut Bundeszentralregister als sauber gelten.

Dennoch besteht kein Zweifel, dass das soziale Milieu, in dem sich beiden Großenhainer bewegen, einem unbescholtenen Lebenswandel nicht eben förderlich ist. Sie haben die Schule und eine Lehre abgebrochen und gingen längere Zeit keiner Arbeit nach. Der Ältere hat mittlerweile einen Job, der Jüngere lebt von Hartz IV und wohnt noch bei seiner Mutter. Das spielt insofern eine Rolle, als die Diebe beim Mopedklau die beiden Fahrzeuge beschädigt hatten. Der Besitzer spricht von etwa 800 Euro Reparaturbedarf, und die will die Staatsanwaltschaft dem Duo im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs gern aufbrummen. Am Ende bekommen beide die gleiche Strafe: jeweils drei Monate auf Bewährung und je 400 Euro Geldstrafe – zu zahlen an den Besitzer der Mopeds. Die Staatsanwältin wollte den Flüchtigen eigentlich etwas härter bestraft sehen, aber der Dieb hatte sich im Vorfeld der Gerichtsverhandlung bei dem Bestohlenen entschuldigt.

zur Startseite