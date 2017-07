Erst eingebrochen, dann Auto gestohlen

Hohnstein. Der Fahrer eines Mitsubishi-Motorrads (19) befuhr Mittwochmorgen die Obere Straße in Hohnstein aus Richtung Ehrenberg und wollte nach links auf den Markt einbiegen. Als ein nachfolgender Motorradfahrer (55) daraufhin bremste, kam er zu Fall und verletzte sich leicht. An der BMW entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro.

Müglitztal. Auf einer Baustelle an der Müglitz im Ortsteil Köttewitz entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch die LED-Arbeitsscheinwerfer eines Baggers. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Einbrecher stehlen Audi von Grundstück

Heidenau. Diebe sind in Heidenau zunächst über die Terrassentür in ein Haus eingebrochen und haben dann mittels des aufgefundenen Autoschlüssels einen Audi vom Grundstück an der Pechhüttenstraße gestohlen. Der Diebstahl fand irgendwann zwischen Montagabend und Mittwochmorgen statt, informiert die Polizei. Der gestohlene Audi war zehn Jahre alt und hatte noch einen Wert von rund 10000Euro. Bei dem Einbruch entstand außerdem ein Sachschaden von rund 600Euro. (SZ)