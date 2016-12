Erst eingebrochen, dann Auto geklaut

Einbruch in ein Wohnhaus - Auto gestohlen

Großröhrsdorf/Radeberg. In der Nacht zum Sonnabend kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Großröhrsdorf im Radplan. Unbekannte Täter hatten sich hier gewaltsam Zutritt verschafft und das Haus durchsucht. Sie stahlen unter anderem einen geringen zweistelligen Geldbetrag sowie den Autoschlüssel für einen Ford Focus, der vor dem Haus stand. Die Diebe entwendeten das 14 Jahre alte, graue Auto. Der Eigentümer bezifferte den Schaden auf rund 5200 Euro. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. Die Fahndungsmaßnahmen brachten am Sonnabendabend Erfolg. Der Ford konnte in Radeberg auf der August-Bebel-Straße gefunden und sichergestellt werden.