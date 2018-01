Erst eine von vier Willkommenstafeln steht Die Kunnerwitzer Ortschaftsräte wollten das Thema eigentlich im alten Jahr abschließen. Doch noch immer gibt es Probleme.

Die Tafel am einzigen Ortseingang von Klein Neundorf ist auch die Einzige, die bisher steht. Bei den drei Tafeln in Kunnerwitz gibt es nach wie vor Probleme. © nikolaischmidt.de

Wer aus Richtung Kunnerwitz nach Klein Neundorf fährt, wird seit Herbst freundlich empfangen: Mit einer auf zwei Füßen stehenden Tafel, die einiges über den 130-Seelen-Ortsteil verrät. Andreas Müller, geschäftsführender Ortsvorsteher von Kunnerwitz/Klein Neundorf und selbst Klein Neundorfer, könnte sich darüber freuen. Wenn da nicht der Fakt wäre, dass die drei Kunnerwitzer Tafeln nach wie vor in einem Schuppen lagern, weil die Standortfrage ungeklärt ist: „Dabei wollten wir das Thema eigentlich im alten Jahr abschließen.“

Das Problem: Die Stadt besitzt an den Kunnerwitzer Ortseingängen aus Richtung Weinhübel und Biesnitz nur einen 50 Zentimeter breiten Streifen Land. Der ist zu schmal für das Schild mit seinen zwei Füßen. Ein Fuß stände jeweils auf Privatgrund. Am dritten Ortseingang, aus Richtung Pfaffendorf, ist zwar genug Platz vorhanden. Dort aber empfahl das städtische Sachgebiet Geoinformation eine Prüfung, ob Leitungen im Boden liegen.

„Von den Stadtwerken und der Enso wissen wir inzwischen, dass keine Medien an diesem Standort verlegt sind“, sagt Müller. Eine Bestandsauskunft der Telekom liege hingegen noch nicht vor. Also heißt es hier: Warten. Bei den beiden anderen Standorten sind Ortschaftsrat Andreas Pursche sowie der frühere Ortsvorsteher Matthias Roch mit Grundstückseigentümern im Gespräch: Mit dem Stadtgut und einem anderen Anlieger. Bisher, so Müller, gebe es keine Gesprächsergebnisse. Dabei hatten Pursche und Roch schon im Oktober Kontakt zu den Eigentümern aufgenommen. Müller zeigt sich trotzdem geduldig, hofft auf das Beste: „Die Signale sind positiv, vielleicht geht es noch um Details.“

Da unter diesen Umständen die Tafeln derzeit nicht aufgestellt werden können, sind sie noch im Lager. Auf das Rathaus schimpft Müller derzeit nicht: „Für die Privatgrundstücke hat die Verwaltung keinerlei weitere Voraussetzungen zu schaffen.“ Im Oktober waren die Ortschafträte noch sauer: Damals war es das Rathaus, das die sicher geglaubte Aufstellung der Tafeln mit Verweis auf die ungeklärten Punkte verhinderte. Die Räte waren verärgert, von den Problemen sei zuvor nie die Rede gewesen.

Jetzt würde sich Müller freuen, wenn er die Freigabe für alle drei Willkommenstafeln gleichzeitig erteilen könnte: „Ich bleibe in Wartestellung.“ Sollte Dauerfrost kommen, würde sich das Aufstellen aber ohnehin bis zum Frühling verzögern.

