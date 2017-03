Gerichtsbericht Erst ein Unfall stoppte sie Ohne Fahrerlaubnis war eine Frau immer wieder mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Sie glaubte, keine andere Wahl zu haben.

© dpa

Seiner Mandantin sei immer bewusst gewesen, dass sie sich strafbar mache, sagt der Verteidiger. Ständig habe sie deshalb in Angst gelebt. Dennoch, so erklärt der Anwalt, habe sie keinen anderen Ausweg für sich gesehen.

Über 70 mal, so steht es in der Anklage, soll sich die junge Frau hinters Steuer eines Autos gesetzt haben, obwohl sie nur einen Moped-Führerschein hatte. Von Oktober 2013 bis März 2014 war sie mit dem Pkw von Dresden-Coschütz nach Nossen zu ihrem Ausbildungsplatz gefahren, meist über die Autobahn A 17. Vielleicht wäre das alles sogar unentdeckt geblieben, doch am 27. Mai 2014 verursachte die junge Frau auf der B 173 einen Unfall. Wie auch bei den anderen Fahrten sei sie an diesem Tag auf dem Weg zur Arbeit gewesen, räumt die Angeklagte am Amtsgericht in Dippoldiswalde ein. „Ich war unter Zeitdruck, wie immer“, erzählt die alleinerziehende Mutter leise. Den Weg über die Dörfer habe sie nehmen müssen, weil sich auf der Autobahn unfallbedingt der Verkehr staute.

Wann und warum sie zwischen Herzogswalde und Mohorn von der Straße abgekommen, die Leitplanken und ein entgegenkommendes Fahrzeug touchiert hatte, daran kann sie sich nicht mehr erinnern. „Alles ging so schnell. Ich weiß nur noch, dass es gekracht hat.“ Sofort, so sagt sie weinend, sei ihr klar gewesen, dass nun alles herauskommen würde. „Ich hatte solche Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also habe ich kurz angehalten, um zu sehen, ob etwas passiert war. Danach bin ich einfach weitergefahren.“

Mit 16 allein in Dresden

Doch das Auto der 29-Jährigen war zu beschädigt. In Mohorn-Grund war sie Richtung Tharandter Wald abgebogen. Ihr Ford Ka ist später in der Nähe von Spechtshausen gefunden worden. Dort hatte die Angeklagte das Fahrzeug im Wald abgestellt und war anschließend zu Fuß zum Tharandter Bahnhof gelaufen.

Aber warum war sie überhaupt das Risiko eingegangen, täglich ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto zu fahren, will die Richterin wissen – zumal die Angeklagte deswegen bereits vorgeahndet ist. Um das erklären zu können, müsse seine Mandantin etwas weiter ausholen, sagt der Verteidiger. Er weist darauf hin, dass ihre Lebensgeschichte ein anderes Licht auf die doch recht schweren Vorwürfe werfen wird.

Und so berichtet die schmale, brünette Frau von ihrer schwierigen Kindheit. Schon früh hatten sich die Eltern scheiden lassen. Sie war danach bei ihrer Mutter geblieben. Doch die sei eher karriereorientiert als fürsorglich gewesen, erklärt die Angeklagte sichtlich berührt. Bereits als Zwölfjährige sei sie die Woche über allein zu Hause gewesen, weil die Mutter in einer leitenden Position auswärts arbeitete. „Als ich 16 war, bekam meine Mutter einen Posten im Vorstand eines großen Konzerns in Frankfurt am Main“, erzählt sie weiter. Von da an habe sie allein in Dresden gelebt.

Wenige Jahre nach dem Abitur wurde die junge Frau schwanger. Ohne Unterstützung des Kindsvaters hatte sie sich dann ihr Leben als Alleinerziehende eingerichtet, sogar einen Ausbildungsplatz gefunden. „Die erste Zeit bin ich noch mit dem Moped nach Nossen in meinen Lehrbetrieb gefahren“, erzählt sie. „Dafür habe ich einen Führerschein gehabt.“ Aber, nachdem sie damit von einem Auto angefahren wurde, sei sie traumatisiert gewesen, erklärt sie. So habe sie sich dann entschlossen, das Auto zu nehmen, welches sie von ihrer Mutter bekommen und über einen Bekannten zugelassen und versichert hatte.

Ausweglose Situation

„Ich habe einfach keinen anderen Weg gesehen“, sagt die junge Frau verzweifelt. Um mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Nossen zu fahren, reichte die Zeit einfach nicht. 6.30 Uhr öffnete die Kita. Um sieben Uhr musste sie bereits auf Arbeit sein. Im dritten Lehrjahr kam noch der Schichtdienst hinzu. Das brachte die junge Frau, die von 1 100 Euro den kompletten Lebensunterhalt für sich und ihr Kind bestreiten musste, an ihre Grenzen. „Ich hatte mit der Fahrschule schon begonnen“, sagt sie. Aber irgendwann reichten weder Zeit noch Geld für den Abschluss. „Ich dachte immer, ich krieg das schon irgendwie hin.“

Auch von ihrem Ausbildungsbetrieb hatte die Angeklagte keine Unterstützung erhalten. Vor Gericht bestätigte ihr damaliger Chef zwar, von den privaten Nöten der Frau gewusst zu haben, meinte aber, dass im laufenden Betrieb seiner Firma darauf keine Rücksicht genommen werden konnte. Das habe sie auch gewusst, als sie den Ausbildungsvertrag unterschrieben hatte.

Obwohl die Fahrten zur Arbeit wohl nur die Spitze des Eisberges waren, berücksichtigt das Gericht die Lebensumstände der Angeklagten und setzt die gegen sie verhängte Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten zur Bewährung aus. Für zwei Jahre muss die junge Mutter zudem monatlich 40 Euro an den Kinderschutzbund zahlen. Den Führerschein darf sie erst nach Ablauf einer Sperrfrist von einem Jahr und sechs Monaten machen.

zur Startseite