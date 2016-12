Erst die Hälfte der Flutschäden von 2013 beseitigt Im Kreisgebiet sind noch viele Baustellen offen. Doch einige Großprojekte konnten 2016 abgeschlossen werden.

Ein Archivfoto zeigt die Muldentalklause in Westewitz beim Hochwasser 2013. © Dietmar Thomas

Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) zieht in Sachen Weiterbau von Hochwasserschutzanlagen für 2016 ein positives Fazit. „Fertiggestellt wurden eine Reihe von Projekten, darunter die Hochwasserschutzanlagen in Mulda für rund 10,7 Millionen Euro“, sagte er am Donnerstag in Dresden. Bei seiner Aufzählung hob er Sachsens größtes Verteilerwehr in Döbeln hervor. Die Baukosten lagen bei rund 5,5 Millionen Euro.

Der Freistaat hat seit dem Jahr 2002 rund 2,5 Milliarden Euro in den vorbeugenden Hochwasserschutz sowie in die Schadensbeseitigung an Gewässern investiert. „Bis zum Jahr 2021 sind weitere 640 Millionen Euro dafür vorgesehen“, so der Minister. Finanziert werden diese Hochwasserschutzmaßnahmen aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Efre), aus Mitteln des Bundes und der Länder sowie aus Mitteln des Freistaates Sachsen.

Baugenehmigungen fehlen

Noch immer haben mittelsächsische Kommunen sowie der Landkreis mit der Beseitigung der Schäden von 2013 zu tun. Bis alles fertig ist, würden wenigstens noch zwei Jahre vergehen, sagte Landrat Matthias Damm (CDU) kürzlich in Freiberg. Von den ursprünglich erfassten privaten Hochwasserschäden mit wasserwirtschaftlicher beziehungsweise -rechtlicher Relevanz sei bisher nur reichlich die Hälfte beseitigt worden. „Für etwa 30 Prozent der Maßnahmen wurde noch keine wasserrechtliche Genehmigung beantragt“, so Damm.

Von den kommunalen Hochwasserschäden sei die Hälfte vollständig beseitigt. „Wasserrechtliche Planungsunterlagen werden noch für zirka ein Viertel der Maßnahmen erwartet“, so Matthias Damm. Ursprünglich hätten alle Schäden bis Ende dieses Jahres behoben sein müssen, um Fördergeld vom Staat zu bekommen. Doch die Frist ist bis Ende Dezember 2017 verlängert worden, im Einzelfall sogar bis zum 30. Juni 2019.

Dichtestes Gewässernetz in Sachsen

„In diesem Jahr konnten einige Hochwasserschutzmaßnahmen fortgeführt werden, zum Beispiel an der Freiberger Mulde in Klosterbuch und Döbeln sowie in Frankenberg an der Zschopau“, sagte der Landrat. Der Baubeginn für das überregional bedeutsame Mulde-Rückhaltebecken in Oberbobritzsch hänge weiterhin davon ab, wie das laufende Klageverfahren ausgeht (DA berichtete).

Mittelsachsen habe im Vergleich zu den übrigen Landkreisen das dichteste Gewässernetz. 115 Flüsse und Bäche mit einer Gesamtlänge von 940 Kilometern seien in den 53 Städten und Gemeinden klassifiziert. „In diesem Jahr erfolgte im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie eine Begehung an rund 100 Kilometern Fließgewässer“, so Damm.

