Erst der Pass, dann der Erfolg Es läuft bei Aljona Savchenko und Bruno Massot – auf dem Eis und auch daneben.

Aljona Savchenko und Bruno Massot fliegen fast übers Eis. © dpa

Aljona Savchenko winkte unermüdlich ins Publikum. Bruno Massot strahlte wie noch nie: Die WW-Zweiten aus Oberstdorf krönten eine turbulente Woche bei Skate America in Lake Placid mit einem grandiosen Grand-Prix-Sieg. Beflügelt von der bevorstehenden Einbürgerung für den Franzosen, liefen beide die beste Kür ihrer gemeinsamen Karriere, stellten mit 150,58 Punkten eine persönliche Bestleistung auf und untermauerten ihre Hoffnungen auf den Olympiasieg.

„Wir sind einen Schritt weiter. Ich habe Hochachtung davor, wie Bruno alle Steine aus dem Weg geräumt hat“, sagte Savchenko. Ihr Partner bestand nicht nur im dritten Anlauf den für seinen deutschen Pass und die Olympiateilnahme für Deutschland unerlässlichen Sprachtest. Er kämpfte auch wieder mit Rückenbeschwerden. „Dank unseres Physiotherapeuten bin ich gut durch das Programm gekommen. Ein Hochleistungssportler, der keine Schmerzen erträgt, ist kein echter Hochleistungssportler“, sagte der 28-Jährige. Ungeachtet seiner Probleme sei das die bisher beste Kür der Saison gewesen.

Weihnachten kocht der Ehemann



Die EM-Zweiten können nach ihrem ersten Saisonsieg im dritten Anlauf mit viel Rückenwind in die weitere Saison gehen. Beim Grand-Prix-Finale in 14 Tagen in Nagoya treffen sie auf die russischen Europameister Jewgenija Tarasowa und Wladimir Morosow sowie erstmals auf die Weltmeister Wen Jing Sui und Cong Han aus China. Weitere Stationen auf dem Weg nach Südkorea sind die deutsche Meisterschaft Mitte Dezember in Frankfurt am Main und die EM Mitte Januar in Moskau – unterbrochen nur vom Weihnachtsfest in Oberstdorf, auf das sich Savchenko schon jetzt freut: „Da bekocht mich mein Mann Liam.“ (sid)

