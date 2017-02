Erst das Wasser, dann der Sturm Regen und Schneeschmelze ließen die Flüsse am Donnerstag anschwellen. Bis Freitagmittag gibt es eine andere Warnung.

Wie alle Flüsse in der Region stieg auch der Wasserstand der Lockwitz am Donnerstagvormittag erheblich an. Zum Mittag konnte der Bürgermeister aber Entwarnung geben. © Karl-Ludwig Oberthür

Bei 47 Zentimetern war am Donnerstag Schluss. Heftige Regenfälle in der Nacht und die Schneeschmelze im Gebirge hatte die Lockwitz in Kreischa anschwellen lassen. Gegen Mittag konnte Bürgermeister Jörg Schöning (FBK) aber Entwarnung geben. „Der Bachlauf hat etwas mehr Wasser, ja. Aber das ist bei Schneeschmelze und Regen nichts Ungewöhnliches“, sagte er. Es gebe keinen Grund zur Sorge.

In anderen Orten konnte man jedoch nicht derart entspannt sein. Das Landeshochwasserzentrum gab am Mittag eine erneute Hochwasserwarnung für die Region heraus. „Aufgrund des gefallenen Regens und der Schneeschmelze kam es zu einem generellen Anstieg der Wasserführung“, teilten die Experten mit. An einzelnen Stellen wurden deswegen die Alarmstufen-Richtwerte überschritten.

Die Kirnitzsch in der Sächsischen Schweiz erreichte am Donnerstagvormittag einen Pegel von 1,10 Meter. Daraufhin musste sogar die Alarmstufe 2 ausgerufen werden. Auch an der Sebnitz stieg der Pegel außergewöhnlich an. Der Grund waren neue und heftige Niederschläge, die seit Mittwochabend über der Region niedergingen. Etwa 20 Liter waren dort auf den Quadratmeter zusammengekommen – als Summe von Regen- und Schmelzwasser. Der Pegel an der Sebnitz knackte deshalb am Morgen die Grenze von 90 Zentimetern, woraufhin die Alarmstufe 1 ausgerufen wurde. Der Pegel der Sebnitz erreichte kurz darauf die Höchstmarke von knapp einem Meter. Der Wasserstand ging im Laufe des Tages aber wieder zurück.

Die Alarmstufe 1 wurde auch an der Triebisch am Pegel in Munzig erreicht. Etwas weiter flussaufwärts in Herzogswalde stieg der Pegel innerhalb von 24 Stunden von 46 auf 76 Zentimeter. Am Nachmittag sank die Wasserhöhe wieder. Die Alarmstufe hätte bei einem Stand von 90 Zentimetern ausgerufen werden müssen. Im Wilsdruffer Rathaus beobachtet man die Pegelstände der Bäche deshalb ganz genau. „Wir stehen gespurt“, sagte Hauptamtsleiterin Heike Lehmann. Der Bauhof der Stadt drehe regelmäßig seine Runde. Obwohl die Gewässer mehr Wasser führen als sonst, sei die Situation noch „unproblematisch“.

Am Mühlweg in Grumbach beispielsweise stand das Wasser der Wilden Sau am Donnerstagmittag bei 87 Zentimetern. Erst bei einem Pegelstand von 1,30 Meter tritt das Wasser hier übers Ufer. Derzeit, so Lehmann, sehe es aber nicht danach aus, als ob dies geschieht. „Wir gehen davon aus, dass der Scheitelpunkt erreicht ist“, sagte sie. Für den Ernstfall ist Wilsdruff dennoch vorbereitet: Sandsäcke sind gefüllt, Wathosen, Stiefel und Schaufel stünden parat. „Wir hoffen aber nicht, dass wir sie brauchen“, sagte Heike Lehmann.

Keine Entwarnung gab es dagegen an der Elbe. In Pirna war der Elbeparkplatz auf der Altstadtseite nur noch eingeschränkt nutzbar. Innerhalb von 24 Stunden war der Wasserstand dort um einen Meter angestiegen. Das bekamen die Passagiere der Fähre zu spüren. Auf Copitzer Seite hatte das Wasser am Vormittag den Fähranleger umspült. Knapp 1,50 Meter breit war die „Pfütze“, die sich zwischen dem Ufer und dem Anleger gebildet hatte. Wer auf die Fähre wollte, musste entweder einen großen Sprung machen oder bekam nasse Füße. Der Fährmann reagierte jedoch sofort und justierte den Anleger nach. Mit einer Seilwinde zog er den Koloss weiter an Land.

In Freital-Hainsberg kratzte die Wilde Weißeritz mit einem Pegelstand von 86 Zentimetern knapp an der Alarmstufe-1-Marke von 90 Zentimetern vorbei. Wie Rathaussprecher Matthias Weigel mitteilte, hätte der Pegelstand in dem Fall genauer beobachtet werden müssen. Die Feuerwehr hätte aber noch nicht ausrücken müssen.

Für die kommenden Tage rechnet das Landeshochwasserzentrum mit keiner akuten Gefahr mehr. Die Pegelstände werden „moderat zurückgehen“, so die Prognose. Weil die Böden aber nur noch wenig Nässe aufnehmen können, kann der Wasserstand bei Schauern aber auch kurzfristig wieder steigen. Unterdessen warnt der Deutsche Wetterdienst vor zum Teil heftigen Böen bis Freitagmittag. Laut Unwetterzentrale des Dienstes Meteogroup ist vor allem die Region rund um Wilsdruff betroffen. Hier sind Windgeschwindigkeiten bis zu 110 km/h möglich. (mit SZ/gk/kat)

