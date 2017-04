Erst das Konzept, dann die Chronik

Anlässlich des Stadtjubiläums im Jahr 2021 sollen die Städtischen Sammlungen ein Konzept für eine Stadtchronik erarbeiten. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) dazu beauftragt, dies in die Wege zu leiten. Die Chronik soll die Entstehungsgeschichte der Stadt und deren Entwicklung ab dem Jahr 1921 bis in die Gegenwart beleuchten. Das Konzept solle dann mit dem Stadtrat abgestimmt werden. Der Beschluss geht auf einem Antrag der CDU-Fraktion zurück. Bislang hat die Stadt noch keine Chronik. Es existieren lediglich vielfältige Aufzeichnungen und Dokumente aus den Stadtteilen und auch der jüngeren Stadtgeschichte. (SZ/cb)

