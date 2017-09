Erst Bröckel-Riese, jetzt Luxus-Hochhaus? Der Planer verrät, was er mit dem 14-Geschosser am Pirnaischen Platz vorhat.

So soll das Hochhaus am Pirnaischen Platz künftig aussehen. © Archecon Architekten

Wie oft ist den Hochhaus-Mietern am Pirnaischen Platz schon eine Sanierung in Aussicht gestellt worden. Aber statt zu glänzen, bröckelt der Riese aus den 60er-Jahren vor sich hin – die Heizung ist auch kaputt. Glaubt man der Stift Entwicklungsgesellschaft, sind die Tage bis zur Sanierung des 14-Geschosser gezählt. Das Unternehmen ist mit der Sanierung beauftragt worden und mit den Plänen fast fertig, sagt Projektentwickler Stefan Stift. Er verrät der Sächsischen Zeitung, wie das Hochhaus in Zukunft aussehen soll.

Verpasst bekommt das Ensemble aus Hochhaus und Flachtrakt den Namen „Dresden Cityloft Apartments“. Die auffällige Loggienfassade mit knapp 100 Balkonen wird zwar modernisiert, bleibt in der Struktur aber erhalten. Anders sieht es weiter oben aus. Dort muss auch der übrig gebliebene Teil des Flugdaches weichen. Die alte Gemeinschaftsterrasse wird den Plänen zufolge überbaut und verglast. Insgesamt soll das Gebäude noch ein Stückchen höher werden, damit das Dach mit dem neuen Fahrstuhlschacht abschließt. Dieser wird zur Grunaer Straße hin angebaut und teilweise verglast. Den Durchgang im Bereich der V-Stützen können Fußgänger in Zukunft wohl nicht mehr nutzen. Auch dieser soll hinter Scheiben verschwinden.

Im Inneren wird kaum eine Wand stehen bleiben. „Das Gebäude, wie es ist, ist Schrott“, sagt Stefan Stift. Jede Leitung, jedes Kabel müsse heraus. So ziemlich alles stamme noch aus der Bauzeit 1964 bis 1966. Was mit den Mietern in dieser Zeit passiert, sei noch nicht abschließend geklärt. „Man kann sanieren, wenn drin noch jemand wohnt. Aber um die Leute herumzubauen, ist nicht angenehm, am wenigsten für die Mieter“, so Stift. Zuletzt war den Mietern eine dreijährige Bauzeit angekündigt worden, in der sie mehrfach „umgesetzt“ werden müssten. Rund 40 Wohnungen sollen noch belegt sein.

Der Platz vorm Hochhaus soll ebenfalls umgestaltet werden. Vielen älteren Dresdnern dürfte noch das „Gastmahl des Meeres“ in Erinnerung sein. Die Gaststätte war im Flachtrakt untergebracht, der erst Ende der 60er-Jahre angebaut wurde. Später zogen das Restaurant „Pirnaisches Tor“ und ein Delikatessenladen hinein. Inzwischen ist zumindest dieser Teil des Hauses saniert und beherbergt einen Lidl-Markt. Die Terrasse darauf ist aber längst verschwunden. „Die Pergola-Idee, die es schon einmal gab, haben wir dankend angenommen“, sagt Stift. So stellt sich Stift ein Staffelgeschoss mit begrüntem Dach und einer Fassade in Schiefertafel-Optik auf dem Flachbau vor. „Wir spielen mit dem Gedanken, dort ein Co-Working-Office einzurichten“, sagt er. Dabei arbeiten Menschen unterschiedlicher Branchen nebeneinander – Künstler, Firmengründer, Architekten. Die Arbeitsplätze werden in der Regel wochen- oder monatsweise vermietet. Abschließend sei das aber noch nicht geklärt. An Nutzungskonzepten werde gearbeitet.

Wann es losgeht? „Am liebsten morgen“, sagt Stefan Stift. Derzeit prüfe die Stadtverwaltung die Pläne, wohl auch die statischen Berechnungen. Gibt es keine Einwände, soll der Bauantrag so schnell wie möglich eingereicht werden. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) hatte im August bestätigt, dass das Stadtplanungsamt in Kontakt mit dem neuen Eigentümer stehe. Man beschäftige sich intensiv mit der Frage, welche Maßnahmen zu treffen sind, um die Brandschutzmängel zu beseitigen und wie eine bauliche Lösung für das markante Haus am Pirnaischen Platz aussehen kann.

Immerhin soll erst einmal die Heizung in Ordnung gebracht werden, damit die Bewohner nicht frieren müssen. „Das werden wir so schnell wie möglich erledigen“, so Stift. Die komplette Anlage musste im Sommer stillgelegt werden. Sie war bei Arbeiten im elften Geschoss so stark beschädigt worden, dass eine Überflutung aller darunterliegenden Wohnungen drohte. Bis heute wurden die Schäden nicht behoben. Laut Drewag gestalte sich die Kommunikation mit den Eigentümern kompliziert. Die Stadtwerke warten, damit sie die Fernwärme wieder zuschalten können.

Nicht nur die kaputte Heizung bereitet den Mietern Sorgen. Auch die Hausreinigung funktioniert nicht, einer der Fahrstühle bleibt stecken und das Licht am Eingang ist ausgefallen. Der Mieterverein weist daraufhin, dass am 1. Oktober die Heizperiode beginnt. Mieter sollten dem Eigentümer eine Frist zur Reparatur setzen. Passiert nichts, wäre das ein Grund, die Miete zu kürzen, oder selbst eine Handwerkerfirma zu beauftragen. Beschwerden wegen defekter Heizungen gebe es beim Mieterverein öfter. Es komme aber selten vor, dass ein Vermieter nicht darauf reagiert. Kommentar



Abbildungen: Archecon Architekten/Sammlung Holger Naumann

