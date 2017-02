Erst Bollywood, dann Spiele Die Neujahrsschau der Gruppe „Schüler für Flüchtlinge“ bietet viele Überraschungen. Ein Programm für jedermann.

© Carmen Schumann

Die Gruppe „Schüler für Flüchtlinge“ am Bischofswerdaer Goethe-Gymnasium startet ins Veranstaltungsjahr. Für diesen Sonnabend haben die Schüler eine Neujahrsschau vorbereitet – mit einem tollen Programm und bei freiem Eintritt.

Los geht es mit einer indischen Tanzshow im Stile Bollywoods, dargeboten von der Kirschauer Tanzwerkstatt TanzArt, die auch Kurse in Bischofswerda anbietet. Danach können die Besucher bei einem Wettkampf mit Spaßdisziplinen, wie zum Beispiel Dreibeinlauf, zuschauen. Zwei gemischte Teams mit Mitgliedern aus Deutschland und Asylsuchenden treten gegeneinander an. Am frühen Abend gibt es dann noch ein kleines Cricket-Turnier.

Die Bischofswerdaer Gymnasiasten planen ein Fest für die gesamte Familie. Auf Kinder warten Mal- und Bastelangebote sowie eine Hüpfburg, auf alle eine Tombola. Popcorn und Zuckerwatte gibt’s gratis, Getränke für wenig Geld. Für den größeren Hunger werden Döner verkauft.

Die Schülergruppe am Bischofswerdaer Gymnasium setzt sich für eine Willkommenskultur gegenüber Flüchtlingen ein. Zweimal wöchentlich gehen Gymnasiasten ins Asylbewerberheim an der Belmsdorfer Straße, um dort mit Kindern zu spielen. Die Gruppe organisierte bereits Konzerte, im vergangenen Jahr ein Cricket-Turnier und weitere Veranstaltungen. Ihr Engagement wurde mit dem Sächsischen Förderpreis für Demokratie sowie dem Integrationspreis des Freistaates gewürdigt. Aktuell hat die Gruppe knapp 40 Mitglieder. (SZ)

Neujahrsschau: 4. Februar, 15 Uhr, Blaue Sporthalle an der Goethestraße in Bischofswerda

zur Startseite