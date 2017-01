Erst benebelt, dann verwundert Bei der Eisschwimm-WM gewinnt Conny Prasser den Vize-Titel der über 40-Jährigen. Trotzdem ist sie etwas enttäuscht – über die Zeit und einen Fehler in der Ergebnisliste.

Eine dicke Eisschicht auf einem See hält Conny Prasser noch nicht davon ab, darin schwimmen zu gehen. © Ronald Bonß

Eisschwimmer müssen einiges abkönnen. Unter fünf Grad Wassertemperatur schreiben die offiziellen Regeln vor. Conny Prasser hat nun schon ein paar Rennen in eiskalten Seen und Flüssen bestritten, doch ihre Premiere bei der Weltmeisterschaft in Burghausen ist das Härteste, sagt sie, was sie jemals erlebt hat. Weil es draußen noch kälter ist als im Wasser. Acht schmale Bahnen wurden aus dem Eis im Wöhrsee geschnitten. Feuerwehrpumpen halten das Wasser ständig in Bewegung, damit es nicht wieder einfriert. Doch es sind nicht die 2,4 Grad im See, sondern die zweistelligen Minusgrade, die der Moritzburgerin und vielen anderen Teilnehmern am vorigen Wochenende zu schaffen machen. „Es waren extremste Bedingungen.“

Als durch die Lautsprecher das Kommando tönt „take off your clothes“, legt Conny Prasser ihren Wärmemantel ab und steht nur noch im schnöden Badeanzug am Rand; bei der nächsten Ansage „go into the water“ klettert sie über eine Leiter ins Wasser. Ein Startsprung ist verboten, das wäre viel zu gefährlich. Es werden die kältesten 16 Minuten und 45 Sekunden in ihrem Leben. Völlig erschöpft und für den Moment nicht mehr von dieser Welt, klettert sie aus dem See, wird von Helfern in ein beheiztes Zelt geführt und mit warmen Handtüchern eingepackt.

Normalerweise sind es die Hände, die nach 600 Metern anfangen zu krampfen. Weil der Körper erst die wichtigen Organe schützt, und zu denen gehören nun mal nicht Arme und Beine. Doch diesmal streikt der Kopf. „Durch die eiskalte Luft, die man einatmet, brannte es erst höllisch in der Lunge, dann ging es in den Kopf.“ Was das mit einem anstellt, vergleicht die 40-Jährige mit einem Delirium. „Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, bin zickzack in die Leine geschwommen. Wie benebelt habe ich mich gefühlt.“

Dass Conny Prasser bei diesen Bedingungen keine Bestzeit aufstellt, wundert nicht, und doch: Es ärgert die ehrgeizige Extremschwimmerin. „Ich bin ein wenig enttäuscht, aber wenn ich mir die Zeiten von den anderen anschaue, dann relativiert es sich wieder. Fast alle waren langsamer als in den Rennen zuvor“, sagt sie.

Bei einer WM zählt zuerst die Platzierung, erst dann die Zeit, und da hat Conny Prasser den WM-Titel in ihrer Altersklasse gewonnen – dachte sie zumindest bis Montagmorgen und wurde dafür auch mit einem Pokal geehrt. Doch nun ist im Internet eine zweite Ergebnisliste aufgetaucht, und bei der Internationalen Eisschwimm-Vereinigung ist sie im offiziellen Protokoll nur Zweite, eine andere Deutsche, Sarah Anne Richter, war gut eine Minute schneller.

Was nun? „Selbst wenn ich in den Ergebnissen des Veranstalters weiterhin als Erste geführt werde, fühle ich mich als Vize-Weltmeisterin“, erklärt Prasser. Die Erlangerin war versehentlich in der Altersklasse darunter gestartet und auch gewertet worden. Den Fehler hat allerdings bislang nur der internationale Verband korrigiert. „Das ist natürlich ärgerlich und darf bei einer WM nicht passieren“, findet Prasser – auch wenn es erst die zweite WM in der noch jungen Extremsportart ist.

Trotz des Fauxpas schwärmt die Moritzburgerin, die bei einem Insolvenzverwalter in Dresden arbeitet, von „bombastisch organisierten Wettbewerben“. Die meisten der 400 Teilnehmer aus 26 Ländern starten bei offenen deutschen Meisterschaften, bei denen auch kürzere Distanzen angeboten werden. Conny Prasser gewinnt die Altersklassenwertung über 500 Meter Freistil sowie 50 Meter Brust.

Es zählen aber nicht nur Titel. Beim Eisschwimmen geht es familiär zu, die Szene ist klein, man kennt sich, und fast jeder hat eine verrückte Geschichte zu erzählen. Jackie Cobell, jenseits der 60, trägt ihre sogar unter der Haut: „28:44“ – diese Zeit hat sich die Britin als Erinnerung an ihre Ärmelkanal-Durchquerung als Tattoo stechen lassen. 2010 hatte sie einen ungewöhnlichen Rekord gebrochen, ihre 28 Stunden und 44 Minuten gelten bis heute als die langsamste Überquerung. Allerdings hatte die Strömung Cobell abgetrieben, sie schwamm fast 100 statt 35 Kilometer.

Begegnungen dieser Art sind inspirierend, auch für Conny Prasser, die sich nach einem Ausflug auf die Langdistanz im Triathlon seit gut einem Jahr im Eis- und Langstreckenschwimmen wohlfühlt. In diesem Winter wird sie sich an die Eismeile wagen. Ein neues, eiskaltes Abenteuer.

