Erst bei Rod rockt Pirna richtig Viele Stadtfest-Areale bleiben sehr übersichtlich und gästearm. Aber es gibt Ausnahmen.

Hannes (l.) aus Gohrisch und Leon aus Dohma testen das DLRG-Rettungsboot.

Marek Henning (l.) und Frank Nestler unterhalten die Gäste im Zollhof mit Jazzmusik.

Auf der Sportmeilenbühne gab es am Sonnabend eine zünftige Zumba-Party mit Stephanie Bauer.

Mit Knall und Rums und gewaltigen Farbklecksen bricht das Pirnaer Stadtfest Freitagnacht los. Das Schloss Sonnenstein wird belichtorgelt, sekündlich erscheint es in anderen Farben. Derweil steigt am Copitzer Elbufer das Feuerwerk, auch Belastungstest für die Stadtbrücke. Hunderte, wenn nicht gar Tausende schauen zu, manche finden es ganz hübsch, vielen aber war es zu kurz.

Sonnabend ist erst Dickjacken-Wetter angesagt, Wind treibt Gewölk vor die Sonne und pfeift durch die Gassen, von denen einige, wie die Schössergasse beispielsweise, noch bis nachmittags wie ausgestorben daliegen. Für den Innenhof der Bücherei ist ein Familienangebot angekündigt, es gibt viel Spielgerät, aber wenig Kinder. Ein Hinweis vor der Büchereitür fehlt. Im Zollhof bei „Jazz und Schmaus“ klampft Christian Zumpe am Nachmittag Country-Lieder, ein paar Zuhörer lauschen entspannt.

Doch die aus Europaletten und blauen Bezügen gezimmerten Sitze sind weitgehend leer. Immer wieder wogen Menschenwellen in den Zollhof, länger bleibt aber kaum jemand. Erst zum Abend wird es voller. Auf der Südseite des Marktes sind unterdessen alle Tische besetzt, es wird gevöllert und getrunken. Wind weht Ballons aus kleinen Händen, Kinder fliegen im Riesenrad über Pirnas Dächer, aber nur wenige Gondeln sind besetzt, kaum einer steht an. Auch die Stände auf den übrigen Marktseiten warten auf Kunden. Erst in der Kirchgasse wird es etwas belebter, Kinder kaufen Kleinigkeiten beim Flohmarkt. Richtig eng geht es auf dem kleinen Areal vor der Stadtkirche zu, Schaulustige betrachten die Blaulichtmeile, Kinder sitzen im Rettungsboot der DLRG oder auf einem Polizeimotorrad.

Erst auf den Elbwiesen findet das eher übersichtliche Stadtfesttreiben ein Ende, hier quirlt es richtig, Gäste schwimmen im Menschenstrom auf dem schmalen Weg vom einen Ende zum anderen. Der Kreissportbund hat wieder die Sport- und Erlebnismeile organisiert, jährlich wächst sie, in diesem Jahr ist sie fast einen Kilometer lang. Mit 50 Jugendlichen ist der KSB im Einsatz, es gibt neue Attraktionen, am Sonnabend sechs Stunden Bühnenprogramm, bei jedem Auftritt johlt das Publikum.

Am Nachmittag ist inzwischen Kurzärmel-Wetter, Kinder klammern sich ans Kettenkarussell oder springen durch Hüpfburgen, Paddler paddeln Drachenboote über die Elbe, die Menschenkette auf den Elbwiesen wird bis in den Abend hinein nicht abreißen. Auf dem Markt ist auch am Spätnachmittag nicht viel los, die Gäste verlieren sich auf dem Areal. Doch spät am Abend füllt sich der Platz bei der Show „Mr. Rod – A Hommage to Mr. Rod Stewart“, die Hits des britischen Rockbarden zum Besten gibt. Erst bei Rod rockt Pirna so richtig.

