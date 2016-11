Erst begeistert bestürmt, dann gehasst Vor 20 Jahren ging die Telekom an die Börse. Über den Erfolg lässt sich streiten.

Telekom-Chef Ron Sommer durfte seine Aktie noch zu D-Mark-Preisen anbieten. Jetzt kostet sie etwa 14,45 Euro. © dpa

An dieses Datum möchten manche Aktionäre der Deutschen Telekom nicht gern erinnert werden: 18. November 1996. Der Börsengang des ehemaligen Staatsmonopolisten ist an diesem Freitag 20 Jahre her. Es war der Startschuss zur Privatisierung des Bonner Unternehmens und zunächst der Beginn des Aufstiegs einer Aktie, die wie keine andere die Gemüter von Anlegern erregte.

Für umgerechnet 14,57 Euro (28,50 D-Mark) wurden die ersten Papiere angeboten – und die 712 Millionen T-Aktien gingen weg wie warme Semmeln. 1,4 Millionen Privatanleger ergatterten Anteilsscheine. „Die Telekom geht an die Börse, und ich gehe mit“, so warb damals der kürzlich verstorbene Schauspieler Manfred Krug für die T-Aktie, wofür er sich später entschuldigte. Der Konzern kassierte rund zehn Milliarden Euro aus seinem Kapitalmarkt-Debüt, drei Jahre später ungefähr noch einmal die gleiche Summe beim zweiten Börsengang. Der Wert der T-Aktie hatte sich fast verdreifacht. Es begann ein wahres Kursfeuerwerk, getragen von einer Börsen-Euphorie bis dato unbekannten Ausmaßes.

„T-Aktie im Rausch“, titelten die Zeitungen, als das Papier im März 2000 mit einer Notierung von 103,50 Euro seinen historischen Höchstwert erreichte – gut das Siebenfache des Ausgabekurses. Wer zum ersten Börsengang 10 000 Euro in die T-Aktie investiert hatte, war zu dem Zeitpunkt um 60 000 Euro reicher. Doch dann platzte die Internet-Blase und riss die Telekom-Werte mit in den Abgrund.

Der Wert des Papiers hatte bereits deutlich nachgegeben, als der Bund sich von einem Aktienpaket trennte. Rund 13 Milliarden Euro flossen so in die Staatskasse. Noch heute streiten Anleger mit der Telekom vor Gericht wegen falscher Angaben im Verkaufsprospekt um eine Entschädigung.

Für das Debakel der T-Aktie wurden viele verantwortlich gemacht. Der Bund, der Aufsichtsrat, das allgemeine Börsenklima. Manchmal auch Manfred Krug, vor allem aber der Mann, der wie kein anderer für den Börsengang getrommelt und Anlegern das Blaue vom Himmel versprochen hatte: der damalige Telekom-Chef Ron Sommer.

Die T-Aktie koste so viel wie ein Kinobesuch mit der Familie, betonte Sommer. Doch am Ende wurde der Manager zum „Buhmann der Nation“ und „Totengräber der Aktienkultur“. Dabei hatte Sommer wesentlich dazu beigetragen, das einstige Bundesunternehmen aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Um ihn fit zu machen für den Wettbewerb, verordnete er dem Konzern eine Rosskur nach innen und nach außen: Internationalisierung, Neuausrichtung der Geschäfte und Stellenabbau. Die Verschuldung stieg.

Anderen ehemaligen Staatsbetrieben in der Branche erging es nicht anders. Plötzlich galten die Aktien als Teufelszeug. Heute ist die Telekom, an der der Bund direkt und indirekt über die KfW Bankengruppe noch mit 32 Prozent beteiligt ist, ein anderes Unternehmen geworden. Sommers Nachfolger haben Schulden reduziert, den Konzern kontinuierlich umgebaut und ihn in ruhigeres Fahrwasser geführt. Auch die T-Aktie hat sich stabilisiert – auf niedrigem Niveau. „Die Telekom ist auf einem sehr guten Weg“, sagt der amtierende Vorstandschef Tim Höttges, „mehr geht immer“. So schlecht stünden ihre Aktionäre heute gar nicht da, rechnet der Manager vor. Wenn die Frühzeichner von 1996 nicht nur Kurse, sondern auch den reduzierten Ausgabepreis von 14,32 Euro, gezahlte Dividenden und Treueaktien mit einbezögen, stehe über 20 Jahre unter dem Strich eine Gesamtrendite von 155 Prozent. (dpa)

