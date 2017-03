Erst ausgebremst und dann bedroht Mit einer ausgefallenen Strategie versucht ein Rechtsanwalt, einen Freispruch für einen aggressiven Raser zu erzielen. Und scheitert.

Für ein Ehepaar aus Pirna geriet die morgendliche Fahrt zur Arbeit zum Horrortrip. Am 27. März 2016 waren die beiden Wissenschaftler auf dem Weg zum Helmholtz-Zentrum Rossendorf, als vor Wünschendorf ein Skoda Octavia hinter ihnen auftauchte und dicht auffuhr. Das allein sei schon beunruhigend gewesen, sagt der Mann vor Gericht, weil sich der Skoda sehr schnell genähert habe. Nach der Ortseinfahrt bedrängte er das Paar noch mehr. Schließlich, berichtet der Physiker, habe ihn der Drängler überholt und seinen Wagen quer auf die Fahrbahn gestellt, sodass niemand mehr passieren konnte. Dann sei alles sehr schnell gegangen.

„Mit einem stabähnlichen Gegenstand kam der Fahrer an unseren Wagen gelaufen, holte aus und täuschte einen Schlag an“, schildert der Ehemann. Er und seine Frau, die zu dem Zeitpunkt im siebenten Monat schwanger war, waren sehr erschrocken. „Wir beide schrien, dass er damit aufhören soll.“ Den Schlag habe der Mann dann auch nicht zu Ende geführt, sagt der Geschädigte. Dafür habe er begonnen, sich lautstark darüber aufzuregen, dass das Ehepaar so langsam vor ihm hergefahren war. Der Wissenschaftler erklärt, dass er damals gar nicht viel schneller hätte fahren können. „Vor uns war ein Lkw und wenig später wären wir in die Tempo-30-Zone gekommen. Beschleunigen hätte also wenig Sinn gemacht“, sagt er.

Davon wollte der aggressive Skoda-Fahrer offensichtlich nichts wissen. Er schrie und tobte weiter. Erst als der Geschädigte die Polizei rufen wollte, hörte er auf, stieg in sein Auto und fuhr davon. Das Paar folgte ihm, um Nummernschild und Auto fotografieren zu können. Polizeiermittlungen ergaben, dass der Skoda auf einen 39-jährigen Heidenauer zugelassen war. Der Heidenauer wurde per Strafbefehl wegen Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Dagegen ging der Mann in Widerspruch, eine Hauptverhandlung folgte.

Zum Termin am Amtsgericht Pirna erscheint er nicht persönlich. Stattdessen lässt er sich von seinem Anwalt vertreten. Der gibt zu Protokoll, dass sein Mandant am Tag des Vorfalls nicht mit seinem Pkw in der Nähe von Wünschendorf gewesen sei und somit dort auch niemanden bedroht haben könne. Möglicherweise sei jemand anderes in einem ähnlichen Auto mit gefälschten Nummernschildern unterwegs gewesen. Das käme in Grenznähe schließlich öfter vor, meint der Verteidiger.

Staatsanwaltschaft und Richterin ist das zu wenig. Sie wollen, dass sich der Angeklagte dem Verfahren persönlich stellt. Nur so, sagt die Richterin, könnte das geschädigte Paar feststellen, ob es sich bei ihm tatsächlich um den Täter handelt. Die Identifizierung über eine Wahlbildvorlage bei der Polizei hatte nämlich kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Beide Geschädigten waren sich nicht zu 100 Prozent sicher, dass das Bild des Skoda-Halters den Mann zeigt, der sie angegriffen hatte.

Vor Gericht kann auch der Verteidiger nicht sagen, ob auf dem Polizeifoto sein Mandant zu sehen ist. Persönlich, so sagt der Anwalt, sei er ihm bisher nicht begegnet. Da niemand in der Lage ist, den Angeklagten eindeutig als Täter zu identifizieren, plädiert er auf Freispruch. Darauf lässt sich die Richterin aber nicht ein. Sie ordnet weitere Ermittlungen an und setzt den Prozess aus. Für den Beschuldigten ist das nur ein Aufschub, denn zum neuen Verhandlungstermin muss er persönlich erscheinen. Tut er das nicht, kann die polizeiliche Vorführung angeordnet werden.

