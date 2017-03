Erst Aufräumen, dann Grillen am Herrenbad Am 1. April soll es eine Aufräumaktion im sogenannten Herrenbadgelände gegenüber dem Bilzbad geben. Pächter und Sbf GmbH wollen den Bilz-Charakter erhalten.

Verlassene und teils vermüllte Badehütten wurden im Herrenbadgelände am Meiereiweg in den letzten Tagen abgerissen. © Peter Redlich/Archiv

Auf eine gemeinsame Aktion am 1. April haben sich Mitglieder des Mieterschutzbund Bilzbad e.V. und Mitarbeiter des Sportstättenbetriebes Sbf GmbH geeinigt. Wie Sbf-Chef Titus Reime und Vereinsvorsitzender Bernd Jursch informieren, soll es an dem Tag eine Aufräumaktion im sogenannten Herrenbadgelände gegenüber dem Bilzbad geben. Pächter und Sbf GmbH wollen den Bilz-Charakter erhalten und wieder stärken, heißt es.

In den letzten Monaten gab es wiederholt Verärgerung zwischen beiden Seiten. Anlass ist der Auftrag der Stadt, ein Konzept für das Gelände zu erarbeiten. Dafür sollen Pachtgrundstücke in einen Plan aufgenommen und nicht mehr genutzte abgeräumt werden. Auch zur geordneten Abwasserentsorgung, zur Stromversorgung und zu Sicherungsaufgaben am Baumbewuchs im Areal soll das Konzept Vorschläge zusammenstellen. Nach der Aufräumaktion von 9 bis 12 Uhr am 1. April lädt die sbf GmbH alle Teilnehmer zum Grillen vor die Bilzbad-Gaststätte ein. Nützlich fürs Aufräumen wäre es, eine Schaufel, Laubrechen und möglicherweise eine Schubkarre mitzubringen. Treff ist 9 Uhr vor der Bilzbad-Gaststätte. (SZ/per)

