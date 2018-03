Erst auf Weltcup-Niveau, dann wie blockiert

Aus der Traum – zumindest vorerst: Sachsens bester Biathlet, Justus Strelow von der SG Stahl Schmiedeberg, muss sich noch gedulden. Der erhoffte Start im IBU-Cup, der zweithöchsten internationalen Rennserie, bleibt dem 21-Jährigen zumindest in diesem Winter verwehrt. „Für mich ist die Saison jetzt vorbei, meine Platzierung in der verbandsinternen Punkteliste ist leider nicht gut genug“, erklärte der Hermsdorfer am Wochenende nach dem Finale im Deutschlandpokal in Willingen, wo er sich den Gesamtsieg sicherte.

Strelow hatte sich zunächst mit einem starken Ergebnis und ohne einen Schießfehler beim Einzelrennen zum Auftakt die Tür zum IBU-Cup weit offengelassen, gewann den Wettkampf vor seinen beiden Ruhpoldinger Konkurrenten Marco Groß und Dominic Reiter. „Das, was Justus hier am Schießstand gezeigt hat, war sensationell. Das hatte Weltcup-Niveau“, sagte Peter Bachmann, Leitender Trainer am Nachwuchs-Bundesstützpunkt Altenberg. „Leider hat er dann im Sprint nicht daran anknüpfen können, da ist er nach Schießfehlern wie in sich zusammengefallen, war wohl blockiert. Vielleicht wollte er zuviel.“ Nach drei Fehlern am Schießstand und einer ernüchternden Laufleistung wurde Strelow nur 15.

„Im Einzel konnte ich mich souverän mit null Fehlern durchsetzen, aber beim Sprint habe ich einen sehr schlechten Tag erwischt und mir meinen Startplatz beim IBU Cup somit selbst zerstört“, ärgert sich der in Oberhof trainierende Hermsdorfer. „Wenigstens habe ich aber die Gesamtwertung im Deutschlandpokal gewonnen.“ Das lässt sich sehen.

„In seinem ersten Jahr bei den Männern hat Justus als jüngster Starter den Deutschlandpokal-Gesamtsieg geschafft, das muss man erst mal schaffen, das ist richtig gut. Und dass jemand nach dem Wechsel in den Erwachsenenbereich gleich durchstartet, ist ja auch eher selten“, betont Bachmann. „Jetzt muss Justus weiter trainieren und sich in den kommenden beiden Jahren anbieten.“

Das gilt auch für weitere Talente vom Bundesnachwuchsstützpunkt im Osterzgebirge. Denn beim Deutschlandpokalfinale ging es ebenso für die jüngeren Biathleten aus der Region um Podestplätze in der Gesamtwertung. Doch nicht nur das, die Wettkämpfe in Hessen waren zugleich die diesjährige Deutsche Jugendmeisterschaft. Und hier hat vor allem Stefanie Wild überzeugen können. Die Biathlonhoffnung von der SG Stahl Schmiedeberg gewann Silber im Einzel und holte im Sprint sowie mit der Staffel jeweils Bronze.

Zusammen mit Johanna Vogt vom SSV Altenberg, die im Sprint Fünfte wurde, und deren Vereinskollegin Tamina Poike, gehört die Schmiedebergerin, die in der Deutschlandpokal-Gesamtwertung Dritte wurde, zu den sächsischen Kandidatinnen für die Junioren-WM 2019.

Vierte im Gesamtranking wurde Luise Müller von Grün-Weiß Pirna. Sie war allerdings gesundheitlich angeschlagen und fehlte deshalb in Willingen. Es war laut Bachmann eher eine Vorsichtsmaßnahme, da sich die Pirnaer Starterin als einzige Sächsin für das Alpencup-Finale Mitte März im slowenischen Pokljuka qualifizieren konnte. Dorthin mit einem Bus aus Altenberg als Zuschauerinnen mitfahren darf auch Alexa Winkler. Die junge Brandenburgerin, die das Sportinternat in Altenberg besucht, habe sich das ebenfalls verdient. Die für Stahl Schmiedeberg startende 15-Jährige präsentierte sich in Willingen ganz stark und holte dort Silber im Einzel. Mit Christoph Noack von der SG Klotzsche konnte sich ein weiteres Ass vom sächsischen Nachwuchsbundesstützpunkt über Edelmetall freuen. Der Dresdner holte Silber im Einzel.

„Mit dem ersten Tag kann ich zufrieden sein, mit den Ergebnissen am zweiten Tag im Sprint jedoch nicht“, sagte Bachmann. „Vom Leistungsniveau sind die Jungs und Mädels klar auf Kurs, aber wir müssen auch mal einen Sieg landen. Am Ende waren es die einen oder anderen Schießfehler zu viel, wodurch weitere mögliche Medaillen verpasst wurden.“

In den jüngeren Altersklassen hat das bereits geklappt. Am Wochenende in Altenberg, bei den Sächsischen Meisterschaften der Zehn- bis 15-Jährigen, gab es mehrere Medaillen und auch Titel in verschiedenen Altersklassen für den Nachwuchs aus dem Osterzgebirge. Für die Talente geht es ab diesem Donnerstag beim Schülercup-Finale in Ruhpolding noch um wichtige Punkte in der Gesamtwertung. Auch hier sind noch mehrere Podestplatzierungen für die Sachsen möglich.

