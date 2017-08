Erst arbeiten, dann feiern Am Wochenende feiert die Kulturinsel Einsiedel wieder ihr Folklorum. Die Besucher erwarten dabei einige Neuheiten.

Damit der Elfenmarkt bis Freitag fertig wird, haben Carmen Schmidt und die anderen Helfer noch zu tun. © andré schulze

Eigentlich war auf ihrer Fahrradtour von München zur Ostsee in der Region nur Görlitz als Zwischenhalt eingeplant. Weil Carmen Schmidt unterwegs aber auf Reisende getroffen ist, die als Helfer auf dem Weg zur Kulturinsel Einsiedel unterwegs waren, verbringt sie derzeit ein paar Tage in Zentendorf. Dort hilft sie bei der Vorbereitung des alljährlichen Folklorums, das an diesem Wochenende stattfindet. Und damit ist die 24-Jährige nicht allein. So erzählt Geschäftsführerin Doreen Stopporka, dass in der Woche vor dem Festival bis zu 300 Aushilfen auf dem Gelände mit anpacken. Und die haben bis zum offiziellen Beginn am Freitagnachmittag nach alle Hände voll zu tun. Denn auch im 24. Jahr erwarten die Besucher neben einem bunten Programm einige Neuerungen.

Eine davon ist der sogenannte Elfenmarkt, an dem Carmen Schmidt am Mittwoch arbeitet. Dieser sei mit seinem thematischen Markttreiben eine Art Testlauf für einen Weihnachtsmarkt, der in Einsiedel für einen Kunden gebaut wird, erklärt Doreen Stopporka. Das weitaus größere Projekt ist aber der neue Indoor-Bereich Turihallum, im Stockwerk über der Produktionshalle. Wo vorher mit Tretwagen gefahren wurde, die jetzt in den Turius-Winkel auf polnischer Seite umgezogen sind, entsteht eine neue Erlebniswelt mit Bühne und Gastronomie. Die ist baulich zwar noch nicht ganz fertig, wie Holzkünstler und Insel-Gründer Jürgen Bergmann erzählt, wird für das Festival aber mit einer Sondergenehmigung schon einmal freigegeben. Dafür haben sich am Mittwoch Gutachter verschiedenster Fachrichtungen vor Ort ein Bild gemacht. „Ende Oktober soll das Turihallum dann baulich fertig sein“, sagt Jürgen Bergmann.

Bis Freitag gibt es aber erst einmal noch viel zu tun, damit bei dem Festival mit den knapp 100 auftretenden Gruppen und Solokünstlern alles glatt läuft. Immerhin rechnen die Veranstalter wieder mit 18 000 Besuchern. Und einige reisen bereits am Mittwoch und Donnerstag an. Für diese findet, wie für alle anderen Neugierigen auch, ein Vorfolklorum statt. Rund um das Seh-Café im Turius-Winkel in Bielawa Dolna auf der polnischen Seite stehen ab 19 Uhr die Folkband Widarsihtig, die Luftakrobatin Marlene Kiepke und das Cosmos Mega Soundsystem auf der Bühne.

Weitere Informationen unter www.kulturinsel.com

