Erst 14 Meißner haben die Ehrenamtskarte

Meißen. Um den vielen Ehrenamtlichen im gesamten Freistaat für ihren freiwilligen Einsatz zu danken, hat der Landtag in Dresden die Sächsische Ehrenamtskarte ins Leben gerufen. Wer sie vorzeigt, kann verschiedene Vergünstigungen in sächsischen Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Anspruch nehmen.

So auch in Meißen: Die Stadtbibliothek bietet Ausweisinhabern eine kostenfreie Jahreskarte und vergünstigten Eintritt zu Veranstaltungen und auch Stadtmuseum und Albrechtsburg beteiligen sich mit Ermäßigungen. Im nahen Moritzburg zieht das Wildgehege bei Vorlage der Ehrenamtskarte 50 Prozent vom Eintrittspreis ab. Nebenan im Jagdschloss ist – genau wie im Schloss Nossen und im Klosterpark Altzella – mittwochs der Eintritt frei. Wer eine Ehrenamtskarte beantragen möchte, meldet sich einfach im Bürgerbüro auf der Burgstraße 32. Bislang haben lediglich 14 Meißner von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. (SZ/mhe)

