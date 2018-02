Erschrocken – und überschlagen Ein Hase verursachte einen Unfall mit allerhand Sachschaden.

© Symbolfoto: dpa

Wechselburg. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem PKW Fiat am Sonntag kurz vor 2 Uhr die Gemeindestraße in Richtung Göppersdorf. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und überschlug sich. Letztlich kam es auf einer angrenzenden Wiese auf dem Dach zum Stehen.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde auf etwa 6 000 Euro geschätzt. Nach den Angaben des Fahrzeugführers bemerkte er auf der Straße einen Hasen und erschrak. Es kam zu keinem Zusammenstoß mit dem Wild. (DA)

Förderband in Brand gesetzt

Penig. Unbekannte Täter setzten am frühen Sonnabendmorgen gegen 4 Uhr, das Gummiband eines Förderbandes in Brand. Dieses befindet sich auf einem Firmengelände in der Straße Am Zeisig im Ortsteil Wernsdorf.

Die Feuerwehr konnte das Feuer kurze Zeit später löschen. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. (DA)

zur Startseite