Erschließung soll bald beginnen Bevor es an der Segouer Straße richtig losgehen kann, muss die WGR noch Grundstücke mit der Stadt tauschen.

An der Segouer Straße soll ein neues Wohngebiet entstehen. © Archiv/Lutz Weidler

Die Wohnungsgesellschaft Riesa (WGR) hat ihren nächsten Eigenheimstandort fest im Blick: An der Segouer Straße wird das städtische Tochterunternehmen Grundstücke für Häuslebauer erschließen. So hat es der Stadtrat entschieden. Damit war besonders die Erwartung verbunden, dass die Stadttochter am Ende günstigeres Bauland anbietet, als es ein fremder Investor getan hätte. Noch gehört die Brache an der Segouer Straße, auf der früher Mehrfamilien-Blöcke standen, aber der Stadt. „Noch im März soll der notarielle Tauschvertrag geschlossen werden“, sagt WGR-Chef Roland Ledwa. „Nach der Eigentumsübertragung werden wir mit der Erschließungsplanung beginnen.“ Den Zeitraum zwischen dem Beginn der Planung und dem Verkauf der Baugrundstücke schätzt Ledwa auf anderthalb bis zwei Jahre. Weitere Eigenheimstandorte, die die WGR eingerichtet hat, sind etwa am Heideberg in Weida oder in Merzdorf an der Thomas-Müntzer-Straße.

Im Tausch für die Brache an der Segouer Straße erhält die Stadt Grundstücke von der WGR in Gröba sowie eine Summe von knapp 300000 Euro für die Stadtkasse.

