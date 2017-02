Erschließung für Wohngebiet beginnt

Der Stolpener Stadtrat will in seiner nächsten Sitzung am 27. Februar die Aufträge für die Erschließung des neuen Wohngebietes Schlossberg in Stolpen vergeben. Das betrifft den Straßenbau sowie das Verlegen von Medien wie zum Beispiel Strom, Wasser und Abwasser. Läuft alles wie geplant, können die Arbeiten dann schon im März starten. Bereits im Juli sollen sie abgeschlossen sein. Dann können auch die Bauherren der neuen Eigenheime starten. Das Wohngebiet selbst befindet sich am Südhang des Burgberges. Insgesamt stehen 24 Baugrundstücke zur Verfügung. Das Größte umfasst 1 156 Quadratmeter, andere zwischen 700 und 800 Quadratmeter. Der Grundstückspreis liegt bei 120 Euro pro Quadartmeter. Interessenten für die ersten Bauflächen dafür gibt es bereits. Stehen die Bauzeiten konkret fest, will die Stadt Stolpen dann noch intensiver um Bauwillige für das neue Wohngebiet Schlossberg werben. (SZ)

