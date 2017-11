Gastbeitrag „Erschließen Sie neue Märkte – wir unterstützen Sie dabei!“ Internationalisierung und Weltoffenheit sind unverzichtbar für den wirtschaftlichen Erfolg. Ein Gastbeitrag von Martin Dulig.

Martin Dulig, Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und stellvertretender Ministerpräsident im Freistaat Sachsen. © Ronald Bonss

Internationalisierung und Weltoffenheit sind unverzichtbar für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Etwa ein Drittel seiner Wirtschaftsleistung erbringt der Freistaat Sachsen im Export. Im vergangenen Jahr gingen sächsische Waren im Wert von ca. 37 Milliarden Euro in die Welt; das ist der zweithöchste Wert nach dem Rekordjahr 2015. Gleichzeitig wurden Erzeugnisse im Wert von etwa 22 Milliarden Euro importiert.

Internationalisierung beginnt nicht erst mit dem Schritt ins Auslandsgeschäft; sie beginnt bereits hier im eigenen Land. Schon hier stehen unsere Produkte im internationalen Wettbewerb und müssen sich im weltweiten Vergleich behaupten – also vor allem attraktiv und innovativ sein. Mit solchen Produkten auch neue Märkte zu erschließen, ist die richtige Konsequenz. Der Blick über die Ländergrenzen hinweg eröffnet eine Fülle von Marktchancen besonders für hochspezialisierte Produkte, für die unser Binnenmarkt begrenzt ist. Export schafft zusätzliche Marktpotenziale und kann besonders für kleine und mittlere Unternehmen zum Wachstumsmotor werden. Deshalb möchte ich noch mehr Unternehmer in Sachsen ermutigen: Nutzen Sie die Chancen, die Ihnen der Export bieten kann! Gute Absatzchancen bietet bereits der europäische Binnenmarkt, einschließlich der sächsischen Nachbarländer.

Nicht umsonst gilt der europäische Binnenmarkt als eine der größten Errungenschaften der europäischen Einigung. Durch die Abschaffung von Handelshemmnissen in ihrem Inneren ist die EU auch weltweit eine wichtige Wirtschaftskraft geworden. Für deutsche Unternehmen bildet der europäische Binnenmarkt eine stabile Grundlage ihres Auslandsgeschäfts. Dies spiegelt sich in der sächsischen Wirtschaft wider: Fast die Hälfte der ausgeführten Waren gehen in den europäischen Binnenmarkt. Während im letzten Jahr die Lieferungen in Länder ohne Freihandelsabkommen zum Teil deutlich sanken, haben sich die Exporte in EU-Länder positiv entwickelt. Das zeigt: Der Abbau von Handelshemmnissen stärkt unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit. Der vereinfachte Zugang zu ausländischen Märkten erweitert die Absatzmöglichkeiten sächsischer Un-ternehmen – und fördert so Produktion und Beschäftigung im Freistaat Sachsen. Gerade jetzt müssen wir deutlich machen: Freihandel, der über Verträge klare Regeln und Vorschriften umfasst, verspricht Wachstum, schafft und sichert Arbeitsplätze und ist gut für Sachsen!

Heute sind länderübergreifende Wertschöpfungsketten eher die Regel als die Ausnahme. Auch unsere Unternehmen importieren Vorprodukte. Ihre Fahrzeuge, Maschinen oder Geräte bestehen aus Komponenten, die oft in mehreren Ländern gefertigt wurden. Abschottung ist daher keine Option. Handelsabkommen dagegen bieten die Chance, diese Internationalisierung zu gestalten. Dabei geht es nicht nur darum, Zölle zu senken und sich auf einheitliche technische Standards zu verständigen. Sondern auch darum, freien Handel weltweit für ein faires und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu nutzen – zum Beispiel mit sozialen und Umweltstandards. Wir können die internationalen Wirtschaftsbeziehungen nur gestalten, wenn wir konstruktiv unsere Interessen und Wertvorstellungen einbringen. Protektionismus und Abschottung versperren diesen Weg. Wir müssen als Deutschland ein hohes Eigeninteresse an solchen Verträgen haben, damit wir unsere Bedingungen, Werte und Normen nicht nur einbringen, sondern langfristig wahren. Denn wenn wir uns dieser Entwicklung widersetzen, wird sich die Welt trotzdem – aber eben ohne uns – weiterdrehen. Dann stehen wir letztlich vor Handelsverträgen, die Russland, China oder die USA ohne uns ausgehandelt haben – ohne, dass wir uns explizit einbringen und rote Linien ziehen konnten.

Ich bin mir bewusst, dass der Weg ins Ausland gerade für kleine und mittelständische Unternehmen eine besondere Herausforderung darstellt. Deshalb unterstützen wir sie mit gezielten Angeboten. Dazu gehört zum einen die finanzielle Förderung durch den Freistaat Sachsen über die Sächsische Aufbaubank (SAB). Dabei beteiligen wir uns an den Kosten Ihrer außenwirtschaftlichen Aktivitäten – wie Außenwirtschaftsberatungen, Machbarkeitsstudien und Messeteilnahmen – mit finanziellen Zuschüssen. Gemeinsam mit den Partnern der Außenwirtschaftsinitiative Sachsen, zu denen die sächsischen Kammern gehören, unterstützen wir unsere Unternehmen außerdem aktiv bei der Er-schließung neuer Märkte – mit Gemeinschaftsständen auf internationalen Messen und Unternehmerreisen, aber auch ausländischen Delegationsbesuchen in Sachsen. Dass politisch begleitete Delegationsreisen den Unternehmen Türen im Ausland öffnen können, habe ich in den vergangenen Jahren besonders in China, dem Iran und Afrika erfahren. Umgekehrt laden wir seit zwei Jahren ausländische Delegationen noch gezielter nach Sachsen ein – denn wenn potenzielle Kunden vor Ort einen besonders nachhaltigen Eindruck von unseren sächsischen Produkten und Dienstleistungen erhalten, fördert dies den Absatz auf internationalen Märkten.

Ich möchte Unternehmen, die noch gar nicht im Ausland aktiv sind, davon überzeugen, diesen Schritt zu gehen. Gemeinsam mit den Partnern der Außenwirtschaftsinitiative Sachsen habe ich im vergangenen Jahr eine Internationalisierungsoffensive gestartet, um Exporteinsteiger noch gezielter zu unterstützen. Informationen dazu sind nicht nur im Internet unter www.iosax.de verfügbar – ganz individuell und gezielt beraten Exportscouts der Kammern die Unternehmen zu ihren Chancen und Fähigkeiten auf internationalen Märkten.

Angesichts unserer kleinteiligen Wirtschaftsstruktur ist es mir aber auch wichtig, Kräfte zu bündeln und Kooperationen zu stärken. Leistungsfähige Unternehmensnetzwerke und Cluster spielen eine immer wichtigere Rolle. Wir wollen den Mittelstand dabei un-terstützen, gemeinsam Herausforderungen anzugehen und nach intelligenten Lösungen für die Zukunft zu suchen. Mit der neuen sächsischen Clusterförderung unterstützen wir Netzwerke dabei, national und international Fuß zu fassen – nicht nur finanziell, sondern auch mit qualifizierter Beratung. Deshalb appelliere ich an unsere sächsische Wirtschaft: Erschließen Sie neue Märkte nicht im Alleingang – nutzen und bilden Sie Netzwerke!

Auch die jährliche sächsische Außenwirtschaftswoche bietet eine Fülle von Anregungen. Vom 9. bis 13. April 2018 werden wir sie zum sechsten Mal gemeinsam mit den Partnern der Außenwirtschaftsinitiative Sachsen gestalten. Bei einer Vielzahl von Veranstaltungen können Unternehmen sich dann zu strategischen und praktischen Fragen des Auslandsgeschäfts informieren und austauschen. Mit diesem Angebot wollen wir nicht nur auslandserfahrene Unternehmen, sondern gerade auch Exporteinsteiger erreichen. Ich lade sächsische Unternehmer sehr herzlich zur Auftaktveranstaltung am 9. April 2018 in Dresden ein. Dort werden wir außenwirtschaftliche Trends und Perspektiven, aber auch spezifisch sächsische Erfahrungen im Auslandsgeschäft beleuchten. Nutzen Sie Ihre Chancen auf internationalen Märkten – wir unterstützen Sie dabei!

