Ersatzweihnachtsbaum schwebt ein Eigentlich sollte eine schönere Fichte auf dem Obermarkt stehen. Aber das ist schief gegangen.

Das Regionalfernsehen war auch dabei, als der Weihnachtsbaum am Donnerstag auf dem Obermarkt aufgestellt wurde. Das ist zeitig, aber in der kommenden Woche soll schon mit dem Aufbau der Eisarena durch die Stadtwerke begonnen werden. © Jens Hoyer

Der Weihnachtsbaum versteckte sich auf einem verwilderten Grundstück an der Mastener Straße, ganz eingewachsen zwischen anderen Bäumen. Die Stadtgärtnerei hatte vorsorglich Schilder an der benachbarten Garagengemeinschaft aufgehängt, am Vormittag ist die Zufahrt blockiert. Man hat Routine beim Weihnachtsbaumschlagen. Bernd Petrasch hebt den Baum mit seinem alten Kran auf den vorbereiteten Spezialhänger. Die Polizeieskorte wartet schon, fährt voraus, als sich die Kolonne in Richtung Obermarkt in Bewegung setzt. Der Baumtransport nimmt einen großen Teil der Straße ein. Langsam geht es unter der Eisenbahnbrücke durch, ein paar Äste schleifen. Man kommt ohne größere Blessuren auf dem Obermarkt an, wo der Baum im vorgesehenen Schacht verkeilt wird.

Einen Schönheitspreis wird die Stadt mit der rund 13 Meter hohen und etwa 28 Jahre alten Fichte wahrscheinlich nicht gewinnen. Sie ist zwar schön gewachsen, hat aber hier und da Lücken und kahle Äste. Aber sie war auch nicht die erste Wahl. „Die Döbelner sind verwöhnt, wir hatten in den vergangenen Jahren immer sehr schöne Bäume“, sagte Stadtgärtner Gerd Lauterbach. Eigentlich wollte der Bauhof den Weihnachtsbaum aus Simselwitz holen. Dort stand eine prächtige Blaufichte auf einem privaten Grundstück – bis vor ein paar Wochen. Dann wurde sie vom Sturm Herwart abgebrochen. „Dann bin ich erst mal rumgefahren, wo wir einen anderen hernehmen“, sagte Lauterbach. Viele Bäume, die für den Weihnachtsmarkt infrage kommen, gebe es nicht mehr. Früher war die Blaufichte der Modebaum schlechthin. Nach der Wende seien aber nur wenige gepflanzt worden. „Wir müssen ja auch mit der Technik an den Baum herankommen“, sagte Lauterbach.

Dass der Baum in diesem Jahr schon relativ zeitig aufgestellt wurde, hat einen Grund. In der kommenden Woche beginnt schon der Aufbau der Eisarena. „Am Dienstag kommt der Schwerlastboden. Am Donnerstag und Freitag bauen wir die Technik auf“, sagte Sebastian Gasch von den Stadtwerken. Der Energieversorger hatte im vergangenen Jahr die Kühltechnik gekauft, nachdem die Arena zur festen Einrichtung des Weihnachtsmarktes geworden war. Nur das Kühlaggregat wird angemietet. Am Sonnabend kommender Woche wird mit dem Eismachen begonnen. Eine knappe Woche später ist am 1. Dezember schon die Eröffnung der Eisarena vorgesehen.

Zum ersten Mal ist der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr zweigeteilt. Jeden Tag ist der „Wintermarkt“ vor dem Rathaus geöffnet, wo sich die Gäste vor allem mit Glühwein und Schlemmereien versorgen können. Nur an den Wochenenden öffnet der sogenannte Adventsmarkt, wo auf der Bühne das Programm laufen und der Weihnachtsmann die Kinder bescheren wird. Der Weihnachtsmarkt ist in diesem Jahr bis 17. Dezember geplant und wird damit drei Adventswochenenden abdecken. Der Riesenstollen wird erst am 9. Dezember angeschnitten.

