Ersatzverkehr zum Weihnachtsmarkt In den Abendstunden fährt am Freitag und Sonnabend keine Straßenbahn zwischen Radebeul-Ost und Weinböhla.

Die Straßenbahn fährt abends nicht zwischen Radebeul-Ost und Weinböhla. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Der Termin scheint denkbar ungünstig: Ausgerechnet, wenn der Weihnachtsmarkt in Altkötzschenbroda das erste Mal öffnet, fahren am Abend keine Straßenbahnen zwischen Radebeul-Ost und Weinböhla. Grund dafür sind Kanalbauarbeiten, die von der Stadt auf der Meißner Straße durchgeführt werden. Deshalb können sowohl am Freitag als auch am Sonnabend zwischen 19.30 Uhr und 9 Uhr des Folgetages keine Bahnen fahren.

Wer in dieser Zeit zum Weihnachtsmarkt nach Kötzschenbroda will oder von dort nach Hause, muss in einen Ersatzbus steigen. Die Straßenbahn aus Richtung Dresden kommend fährt bis Haltestelle Radebeul-Ost, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Auf der weiteren Strecke bis Weinböhla sind Busse im Einsatz. Gleiches gilt für die Gegenrichtung.

Sollte der Bus Verspätung haben, würde die Straßenbahn in Ost warten, so der Sprecher. Für jedes Umsteigen verlängere sich zudem die Gültigkeitsdauer der Einzelfahrt um fünf Minuten.

