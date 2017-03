Artikelempfehlung

Ersatzverkehr wegen Bauarbeiten

Straßenbahnfahrer im Dresdner Osten müssen sich ab Freitag auf Einschränkungen einstellen. Wegen Bauarbeiten an den Straßenbahngleisen fahren die Linien 1und 2 von Freitag, 4 Uhr bis zu 28. März, 3.30 Uhr nur verkürzt. Von Leutewitz beziehungsweise Gorbitz kommend fahren die Bahnen planmäßig bis zum Straßburger Platz und dann weiter über Wintergartenstraße und Fetscherplatz zum Comeniusplatz. Von dort übernehmen Ersatzbusse als EV1 zum Albert-Wolf-Platz und als EV2 nach Kleinzschachwitz. Alle Busse starten bereits an der Haltestelle Krankenhaus St.Joseph-Stift, so die DVB. Der reguläre Umstieg vom Ersatzverkehr in die Straßenbahnlinie 1 und 2 passiert aber am Comeniusplatz. Zwischen Albert-Wolf-Platz und Prohlis können Fahrgäste die Linien 9 und 13 benutzen.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/ersatzverkehr-wegen-bauarbeiten-3636796.html