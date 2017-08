Ersatzverkehr für S-Bahnen Am Sonntag kommt es für Reisende zu Änderungen.

Wer am Sonntag einen Ausflug in die Region geplant hat, sollte sich auf einen veränderten Fahrplan einstellen. Grund dafür sind Brückenarbeiten an der Eisenbahnstrecke zwischen Radebeul-Zitzschewig und Coswig. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wird dieser Streckenabschnitt von Sonntag, 4 Uhr, bis Montag, 4 Uhr, komplett gesperrt. Dadurch kommt es in der Region zu weitreichenden Fahrplanänderungen. Auch die S -Bahnen der Linie S 1 auf der Strecke Meißen Triebischtal-Coswig-Dresden-Pirna-Schöna sind davon betroffen. Zwischen den Stationen Meißen Triebischtal und Radebeul Ost stellt die Deutsche Bahn daher Ersatzbusse bereit. Reisende müssen dabei die geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten beachten. Ab Radebeul Ost gilt wieder der Anschluss an die planmäßigen S-Bahnen in Richtung Dresden. Über die Abfahrts- und Ankunftszeiten informiert die Bahn über Aushänge an den Bahnhöfen, ihre Service-Hotline und im Internet.

Informationen gibt es an den Aushängen auf den Bahnhöfen, unter 0180 6996633 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarife bei Mobilfunk max. 60 ct/Anruf), im MDR auf Texttafel 738 und unter www.deutschebahn.com/bauinfos

