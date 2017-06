Ersatzverkehr auf der Strecke Riesa-Chemnitz Zugreisende von Riesa nach Chemnitz müssen sich in den nächsten Tagen auf Behinderungen einstellen

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Zugreisende von Riesa nach Chemnitz müssen sich in den nächsten Tagen auf Behinderungen einstellen: Weil die Deutsche Bahn an den Gleisen baut, gibt es vom 16. bis zum 19. Juni Fahrplanabweichungen bei der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB). Bei Abfahrten von Chemnitz um 22.36 Uhr sowie bei verschiedenen Abfahrten in den Abendstunden von Elsterwerda und Riesa pendeln an diesen Tagen zwischen Chemnitz und Mittweida Busse als Schienenersatzverkehr. Die Bushalte befinden sich zwar unmittelbar an den Zughaltepunkten, eine Mitnahme von Fahrrädern ist aber nicht möglich. Der Ersatzverkehr hat auch Auswirkungen auf die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Züge. (SZ)

Infos gibt es an den Aushängen an den Bahnhöfen, unter www.bahn.de/bauarbeiten, unter 0341 231898288 (Ortstarif) oder auf www.mitteldeutsche-regiobahn.de.

