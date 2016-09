Ersatzteile gebraucht? Die Motorhaube, die Stoßstange, der Frontgrill und die Blinker sind in der Nacht zu Sonntag verschwunden. Die Polizei ermittelt.

Die Motorhaube, die Stoßstange, der Frontgrill und die Blinker wurden von diesem VW T4 Atlantis abgebaut. © privat

Diesen VW Bus haben Diebe als Ersatzteilspender missbraucht. Die Motorhaube, die Stoßstange, der Frontgrill und die Blinker sind in der Nacht zu Sonntag verschwunden. Dadurch sind etwa 2 000 Euro Schaden entstanden. Das Auto stand auf dem Parkplatz neben dem Sconto-Markt an der Dresdner Straße in Coswig. Die Polizei ermittelt. Der Besitzer Ronny Häusler sucht nun auf Facebook öffentlich nach den Tätern und hat eine Belohnung von 100 Euro ausgesetzt. Die erhält, wer Hinweise zu den Langfingern geben kann. (SZ/pz)

