Ersatzbus für Wohngebiet Knöchel

Während der Vollsperrung der Gartenstraße in Sebnitz müssen die Bewohner des Wohngebiets „Am Knöchel“ nicht komplett auf den Stadtbus verzichten. Ein Kleinbus wird montags, mittwochs und freitags zwischen dem Wohngebiet, Markt und Busbahnhof verkehren. Darauf haben sich Stadt und OVPS geeinigt. Besonders die älteren Bewohner sollen dadurch die Möglichkeit erhalten, zum Wochenmarkt oder zum Einkaufen in die Innenstadt zu gelangen. Der reguläre Stadtbus kann das Wohngebiet während der Sperrung nicht erreichen, da er zu groß für die Umleitungsstrecke ist. Starttermin für die Bauarbeiten an der Gartenstraße ist der 18. April. Der Abschnitt zwischen Burggässchen und Goetheweg wird dabei grundhaft erneuert. Aufgrund komplexer Rohr- und Kabelverlegungen muss der Kreuzungsbereich von Gartenstraße, Götzingerstraße und Neustädter Weg komplett gesperrt werden – auch für Fußgänger. Laut Plan soll die Kreuzung ab 4. August wieder für den Verkehr frei sein, die restlichen Arbeiten laufen bis Ende September. (SZ/dis)

