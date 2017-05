Ersatz-Wochenmarkt hat Flair Der Kamenzer Marktplatz wird umgebaut. Deshalb fliegen die Händler bis Ende November auf dem Schulplatz ein. Die Premiere kam sehr gut an.

Bei schönem Wetter hatte am Mittwoch der Kamenzer Wochenmarkt auf dem Schulplatz Premiere. © Matthias Schumann

Der Wochenmarkt in Kamenz ist umgezogen. Zwangsläufig, da am Marktplatz bis Ende November gebaut wird. Die Umgestaltung des Areals begann dort am 8. Mai und verläuft in zwei Bauabschnitten. Doch die Premiere auf dem Schulplatz klappte mit Bravour. Die Kundschaft kam am Donnerstag in Scharen. Das Wetter spielte natürlich mit. Und man war sich schnell einig: „Dieses Flair hier ist besonders und der Markt passt hierher!“ Fast ein bisschen italienisch, fanden einige Passanten sogar. Die Händler waren ebenfalls zufrieden. Zum Ambiente passen die Rhododendrenbüsche, die von der Firma Galand Gebler aufgestellt wurden. Auch das Klostertor-Café reiht sich gut ins Angebot ein. Vor allem in der Mittagspause nutzten viele Kunden die Sitzgelegenheiten und Bänke auf dem Schulplatz zum Essen und Relaxen in der Sonne. Übrigens: Auch der Frischemarkt am Mittwoch macht hier Halt. (if)

