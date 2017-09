Ersatz-Haltestellen ab nächster Woche Am Platz an der Hauptstraße wird bald gebaut. Das wirkt sich auch auf die örtlichen Bushaltestellen aus.

Die aufgrund von Bauarbeiten am Buswendeplatz von Dürröhrsdoch-Dittersbach eingerichteten Ersatz-Haltestellen gehen erst ab dem 25. September in Betrieb. Darüber informiert die Gemeinde. Bis dahin können Fahrgäste wie gewohnt am Buswendeplatz ein- und aussteigen. Der Platz an der Hauptstraße in Dürrröhrsdorf wird in den kommenden Wochen saniert. Die Wendeschleife erhält eine neue Asphaltdecke inklusive Entwässerung.

Bei den Arbeiten handelt es sich um den zweiten Teil eines größeren Vorhabens. Der erste Teil ist schon erledigt. Vor gut einem Jahr wurden die Parkplätze neben der Wendeschleife neu gestaltet. Für den Komplettumbau sind 175 000 Euro kalkuliert, 90 Prozent davon als Fördermittel vom Freistaat Sachsen. (SZ/dis)

