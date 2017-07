Ersatz für Tagesmütter gesucht Dieser Form der Betreuung in Kindertagespflege nimmt zu. Problematisch wird es, wenn sie erkranken oder Urlaub machen.

In den Gemeinden Niederau und Diera-Zehren arbeiten derzeit sechs Tagesmütter. Dieser Form der Betreuung unter Dreijähriger in Kindertagespflege nimmt zu. Viele Eltern entscheiden sich für die familienähnliche Betreuungsvariante in kleinen Gruppen von maximal fünf Kindern. Die Kosten für die Eltern sind genauso hoch wie bei Betreuung in einer Kinderkrippe.

Problematisch wird es, wenn eine Tagesmutter erkrankt und Urlaub hat. Um für solche Situationen gerüstet zu sein, werden jetzt Ersatz-Tagesmütter gesucht, die in solchen Fällen einspringen. Die Ersatztagesmütter sind beim Verein Familieninitiative Radebeul in Teilzeit angestellt. Frauen und Männer, die sich eine Tätigkeit der Ersatzbetreuung in der Kindertagespflege vorstellen könnten und gern mit Kindern zusammen sind, können sich in der Beratungs- und Vermittlungsstelle der Familieninitiative Radebeul melden. Hier gibt es Informationen über alle Voraussetzungen und Bedingungen und Beratung sowie Begleitung für alle bereits aktiven Tagesmütter in acht Gemeinden des Landkreises Meißen, unter anderem auch für Niederau und Diera-Zehren. (SZ)

Kontakt unter Telefon 0351 8397323

