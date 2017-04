Ersatz für Problem-Linden An der Bischofswerdaer Straße in Neustadt hatten die Bäume den Lack von Autos beschädigt. Sie wurden daraufhin gefällt.

Insgesamt 15 Spitzahorn-Bäume wurden an der Bischofswerdaer Straße gepflanzt. © Dirk Zschiedrich

Den Fußweg an der Bischofswerdaer Straße in Neustadt säumen seit wenigen Tagen neue Bäume. In Höhe des Renault-Autohauses Büchner wurden 15 Spitzahorne in die Erde gesetzt. Sie sind ein Ersatz für genauso viele Linden, die bislang auf dem Grünstreifen standen. Die hatten sich Ende 2016 jedoch zum Ärgernis für die angrenzenden Autohäuser entwickelt.

Der Grund war der sogenannte Honigtau, der von den Bäumen tropfte. Er stammt von Blattläusen, die sich in den Linden aufhalten. Die Tiere saugen Saft aus den Lindenblättern und scheiden später eine stark zuckerhaltige Lösung aus, die in klaren Tropfen von den Bäumen herabfällt. An der Bischofswerdaer Straße landete der Honigtau direkt auf den Autohaus-Ausstellungswagen. Im Kombination mit Pilzen, die sich in dem Saft einnisteten, bildete sich auf den Autos ein schwarzer Belag. Dieser wiederum fraß sich in den Lack ein. Mehrere Neuwagen auf dem Gelände des Renault-Autohauses Büchner und des Autohauses Sturm und wurden beschädigt.

Die Firmenchefs hatten sich daraufhin an die Stadt Neustadt gewandt. Nach mehreren Terminen vor Ort wurde entschieden, dass die Problem-Linden gefällt werden. Jetzt wurde für Ersatz gesorgt. 15 neue Spitzahorn-Bäume säumen nun die Bischofswerdaer Straße. Die Neupflanzungen wurden von den betroffenen Grundstückseigentümern, also den Autohäusern, finanziert.

